Nach mehreren Anschlägen: Dahlemann ab jetzt unter Polizeischutz

Nach Gewaltandrohungen oder Anschlägen werden die Sicherheitsmaßnahmen für einzelne Mitglieder der Landesregierung drastisch verschärft. Prominentestes Beispiel: Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD). Bei einem Großteil seiner öffentlichen Termine wird der 31-Jährige fortan unter Polizeischutz gestellt.

Zudem investiert die Landesregierung mehr als eine Viertelmillion Euro in Sicherheitstechnik, die in Dahlemanns Privatwohnung in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) sowie in seinem Anklamer Büro verbaut wird. Auch Polizeistreifen sind in seiner Nähe öfter im Einsatz als bisher.

Alarmanlage und Kamerasysteme

Wie die Landesregierung bestätigte, seien in der Wohnung Investitionen in Höhe von 157 000 Euro vorgenommen worden – beispielsweise für eine Alarmanlage, Kamerasysteme und weitere Einrichtungen. Zu konkreten Details wollte Regierungssprecher Andreas Timm „keine Auskünfte geben“, um die Schutzfunktion der Maßnahmen nicht zu gefährden. In das Anklamer Büro Dahlemanns sei eine Summe von 107 000 Euro geflossen.

Die Entscheidung, wann ein Politiker als gefährdet gilt, trifft in MV das Landeskriminalamt ( LKA). Im Fall Dahlemann liegt demnach eine sogenannte erhöhte Gefährdung vor. Timm: „Dafür sind sämtliche Besonderheiten, wie zum Beispiel politische Aktivitäten und gefährdungsrelevante Erkenntnisse, zugrunde gelegt worden. Dies schließt auch Straftaten gegen die jeweils betroffene Person ein.“

Dahlemann ähnlich gut bewacht wie Schwesig

Nach OZ-Informationen gelten für Dahlemann ähnlich strenge Sicherheitsvorschriften wie für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und Innenminister Lorenz Caffier ( CDU). „Es gab eine Reihe konkreter auch zur Anzeige gebrachter Vorkommnisse, wie einen Einbruch in das Bürgerbüro von Herrn Dahlemann, Butter-Säure-Angriffe, einen Farbanschlag und Glasbrüche, die Anlass für die Sicherheitseinstufung sind“, sagte Timm.

Aufgrund der Häufigkeit der Angriffe hatte die Polizei über einzelne Taten zuletzt nicht mehr öffentlich informiert. Allein im Jahr 2018 betrugen die Reparaturkosten zur Beseitigung von Vandalismusschäden an Dahlemanns Dienstwagen fast 14 000 Euro.

Dahlemann : „Ich lasse mich nicht unterkriegen.“

Die nun getroffenen Vorkehrungen sind vom LKA anlässlich eines entsprechenden Gutachtens festgelegt worden. Der Staatssekretär soll anschließend darum gebeten haben, die Eingriffe auf das absolute Minimum zu begrenzen. Dahlemann wohnt in einem Mehrfamilienhaus, so dass auch Nachbarn betroffen sind. Alle Arbeiten sind am Freitag beendet worden. Auch die Baufirmen seien während der Installation der Systeme und Vorrichtungen von einem Sicherheitsdienst überwacht worden, teilte die Landesregierung mit. Dahlemann: „Ich lasse mich nicht unterkriegen und werde meine politische Arbeit aufgrund der veränderten Sicherheitslage nicht anders betreiben als bisher.“

Im Nordosten ist insgesamt vor allem Gewalt gegen politische Einrichtungen ein Problem. Anschläge auf Parteibüros haben sich von 2016 bis 2018 mehr als verdreifacht. Zählte die Polizei 2016 noch elf Fälle, waren es zwei Jahre später bereits 38. Betroffen vor allem: Linke, SPD und AfD.

Von Benjamin Fischer