Nach neuesten Corona-Lockerungen: Was jetzt in MV noch alles verboten ist

Die Schweriner Landesregierung will angesichts weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Normalisierung in den verschiedensten Lebensbereichen voranbringen. Konkret werden die Lockerungen auf die Zulassung bestimmter, bisher untersagter Aktivitäten in den verschiedenen Sektoren (zum Beispiel Schule, Wirtschaft, Religionsausübung, Kultur) verteilt.

Die Folge: In der gegenwärtigen Phase 3 des sogenannten MV-Plans sind in den jeweiligen Bereichen bestimmte andere Aktivitäten weiterhin verboten. Dies gilt auch dann, wenn Art und Gefährdungsrisiko für jetzt zugelassene Aktivitäten ähnlich ausfallen.

Hier eine Übersicht:

Das Kontaktverbot giltin veränderter Form weiter: Laut Innenministerium ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und den Personen eines weiteren Hausstandes gestattet. Möglichst sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten werden. Dabei wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung empfohlen.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im öffentlichen Personennahverkehr (Busse, Straßenbahnen, Bahn, Taxis), im Innenbereich von Fahrgastschiffen, in Reisebussen, im Einzelhandel, in Arzt- und anderen medizinischen Praxen, beim Friseur oder beim Besuch anderer kosmetischer Betriebe verpflichtend vorgeschrieben.

Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Besagte Pflicht gilt auch nicht für Beschäftigte, beispielsweise im Einzelhandel und in Arztpraxen, wenn sie durch andere Schutzvorrichtungen geschützt werden.

Das Reiseverbot nach MV umfasst derzeit noch Reisebusreisen und Tagungen. Auch Tagesausflüge aus anderen Bundesländern in den Nordosten sind nicht möglich. Es muss mindestens eine Übernachtung gebucht sein.

Nicht möglich sind in der Regelgrößere Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmenden (innen) oder 150 Teilnehmenden (außen). Achtung: Im Einvernehmen mit der Gesundheitsbehörde können Ausnahmen für Versammlungen unter freiem Himmel mit mehr als 150 Teilnehmern erfolgen. Das Angebot von Speisen und Getränken ist untersagt.

Gruppenfeiern sind in MVauf öffentlichen Plätzen, auch in Parks, am Strand und an Seeufern, in Wohnungen sowie in privaten Einrichtungen nach wie vor unzulässig. Eine Ausnahme gibt es für Zusammenkünfte aus familiären Anlässen, zum Beispiel für Hochzeiten, Geburtstage, private Einschulungsfeiern oder Trauerfeiern. Diese Anlässe können mit einem Teilnehmerkreis von bis zu 30 Personen entweder zu Hause oder als geschlossene Gesellschaft in einer gastronomischen Einrichtung gefeiert bzw. begangen werden. Dabei muss eine Gästeliste mit Kontaktdaten geführt und für mindestens vier Wochen verwahrt werden.

Kindern, die einen Anspruch auf Hortförderung besitzen, wird diese wieder ermöglicht. Vorrangig sind dabei Kinder der Klassen 1 und 2 zu berücksichtigen. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten kann aber nicht allen Kindern der Klassen 3 und 4 eine Hortförderung ermöglicht werden.

Der aktuelle Einstieg in die sogenannte eingeschränkte Regelbetreuung in Krippen und Kindergärten soll einen Umfang von gegenwärtig mindestens sechs Stunden für Ganztagskinder haben.

Die Nutzung von Schwimmhallen für den Freizeitbereichund das Nutzen von Spaßbädern sowie Freizeitparks und Wellnesszentren ist weiterhin nicht möglich.

Der Besuch von Bewohnern in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen ist aktuell nur durch eine Bezugsperson gestattet. Eine Liste aller Besucherinnen und Besucher muss mit Namen, Anschrift und Telefonnummer geführt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Aktuell sind Veranstaltungen in Theatern und Konzert-Einrichtungen nicht möglich.

Die getränkegeprägten Schankwirtschaften, zum Beispiel Stehkneipen, Bars, Clubs sowie Diskotheken sind weiterhin geschlossen.

Messen, Zirkusseund Einrichtungen von Schaustellern bleiben weiterhin geschlossen. Dies gilt auch für Bordelle.

Von Volker Penne