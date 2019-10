Nach scharfer Kritik: Justiz in MV rüstet beim Personal in Gefängnissen auf

Rostock

Nach der scharfen Kritik an der Personalsituation in den Haftanstalten des Landes, kündigt Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) eine Aufstockung an. Ab Januar 2020 sollen zusätzlich zehn Vollzugshelfer und acht Sozialarbeiter in den Gefängnissen tätig werden. Zudem sei geplant, die Zahl der Anwärter für den Vollzugsdienst auf 60 pro Jahr zu erhöhen. Bisher waren es 20, wobei in diesem Jahr nur 13 in den Anstalten wirklich ankommen.

Der Vollzugsdienst leidet seit Jahren an einem hohen Krankenstand und unbesetzten Stellen. Etwa jeder fünfte der rund 550 Beamten ist meistens krank. Nun hat der Zoll auch noch acht Beamte abgeworben.

Fehlende Motivation im Knast?

Hans-Joachim Papenfuß, Bund der Strafvollzugsbediensteten in MV, macht dafür auch fehlende Motivation der Beamten im Knast verantwortlich und forderte 70 zusätzliche Mitarbeiter. Beamte und Gefangene beklagten, dass aufgrund des Personalmangels Therapien und Freizeitangebote ausfielen.

Dem tritt Hoffmeister entgegen. „Ausfall von Therapien hat es nach meiner Kenntnis nicht gegeben“, so die Ministerin. Dennoch werde das Personal aufgestockt. Problem dabei: Dieses müsse erst ausgebildet werden. Die Ministerin räumt Mängel in Kommunikation und Führungsarbeit in den Haftanstalten ein.

Weitere Neuigkeiten aus der Justiz: Ab November 2020 soll es offenen Vollzug für Frauen in Stralsund geben, zehn Plätze. In den kommenden beiden Jahren sollen auch 13 neue Richter und Staatsanwälte eingestellt werden.,

