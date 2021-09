Nach schwerem Schulbusunfall bei Plate: Bald nur noch Reisebusse für Schüler in MV?

Plate

Nach dem schweren Schulbusunfall am Mittwoch bei Plate unweit von Schwerin mit sechs Verletzten ist eine Diskussion über die Sicherheit des Schülertransports in MV ausgebrochen. Der Vorsitzende des Landeselternrats, Kay Czerwinski, fordert, dass jeder Schüler ein Anrecht auf einen Sitzplatz haben müsse. Der Automobilclub ADAC regt an, bei Schülertransporten über Land nur noch Reisebusse einzusetzen, in denen grundsätzlich die Gurtpflicht gilt.

Der verunglückte Bus war im eigentlichen Sinne kein Schulbus, aber vor allem mit Schülern besetzt. „Das ist eigentlich kein öffentlicher Nahverkehr, sondern Schülertransport mit ein wenig ÖPNV-Anteil“, kritisiert Czerwinski.

Sicheren Schulweg gewährleisten

Die Busse – wie auch die Haltestellen – seien oft heillos überfüllt. „Wenn sich die Landespolitik dafür entscheidet, Schulen im ländlichen Raum zu schließen und dafür Schulzentren einzurichten, muss sie auch gewährleisten, dass die Kinder sicher hinkommen.“

ADAC-Sprecher Christian Hieff sagt, innerorts komme man beim Schülertransport wohl nicht an Linienbussen vorbei. „Aber sobald es über Land geht, wären Reisebusse sicherer.“ In allen ab 2001 gebauten Reisebussen sind Gurte vorgeschrieben, die auch benutzt werden müssen.

Busse sicherer als Elterntaxi

Die Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht, Andrea Leirich, meint dagegen: „In den verunglückten Bus hatten alle Kinder einen Sitzplatz“, räumte aber auch ein, dass dies nicht die Regel sei. Dennoch sei die Beförderung von Kindern in Bussen deutlich sicherer als im „Taxi von Mama und Papa“.

Eltern würden mit ihren Autos oft direkt vor der Schule anhalten und dadurch die anderen Kinder gefährden – sei es direkt oder indirekt, weil sie die Sicht auf sie verstellten. „Auf den jüngsten Unfall so zu reagieren, dass man jetzt seine Kinder selbst zur Schule bringt, wäre genau die falsche Schlussfolgerung“, betont Leirich.

Von Axel Büssem