Polizisten in ganz MV haben am Freitag mit einer Schweigeminute an die beiden Kollegen aus Rheinland-Pfalz erinnert, die in der vergangenen Woche brutal getötet worden sind. Wie wirkt sich solch ein Vorfall auf ihre Arbeit aus? Die OZ hat mit zwei Polizisten gesprochen. Über Trauer und Wut.