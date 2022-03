Rostock

Die Sonne scheint auf den Plattenbau in der Schweriner Komarowstraße, als wäre nichts gewesen. Dabei hat sich in Hausnummer 32 eine Tragödie abgespielt: Eine junge Mutter (35) und ihre fünfjährige Tochter sind infolge eines Brands in ihrer Wohnung im dritten Stock gestorben.

René Malchow (38), der in der Wohnung direkt daneben wohnt und sich mit den beiden Opfern den Hausflur teilte, sie gut kannte, kann noch immer nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte. Es ist Sonntagmittag, der Familienvater sitzt in seiner Küche. Seine Kinder spielen unbeschwert im Wohnzimmer. Sie haben das Drama hautnah mitbekommen. Die Folgen lassen sich im Kinderzimmer von Malchows ältestem Sohn ablesen: Ein Riss zieht sich über die Wand, die den Raum von der Brandwohnung trennt.

Direkter Nachbar: „Plötzlich hat’s geknallt in der Heizung“

Vom Feuer habe er zunächst gar nichts mitbekommen, schildert René Malchow. „Ich bin wie immer gegen 3 Uhr aufgestanden, weil meine Frau um 4 zur Arbeit muss.“ Zu der Zeit habe weder ein Brandmelder Alarm geschlagen noch habe er das Feuer gerochen. „Aber plötzlich hat’s geknallt in der Heizung.“ Malchow ging zu seinem Sohn ins Zimmer, dessen Balkon an den der Brandwohnung grenzt. „Da kam schon die Stichflamme rüber.“

Schwerin: Bilder vom Ort des Geschehens

Der Schweriner beugt sich über die Balkonbrüstung. Nebenan ein Bild der Verwüstung. Die Nachbarwohnung ist rußschwarz, die Möbel zu Asche verbrannt. „Ich bin heilfroh, dass wir nichts auf dem Balkon stehen haben. Sonst hätten die Flamen vielleicht übergegriffen.“ Dass seine Nachbarin und ihre Tochter tot sind – für ihn unbegreiflich.

Als in der Brandnacht die Feuerwehr vorfuhr, habe er aus dem Fenster geschaut und nach dem Auto der Nachbarin Ausschau gehalten. „Sie parkt immer hier vorm Haus“, sagt er und deutet auf die Komarowstraße. Doch in besagter Nacht sei das Auto nicht da gewesen. „Wir dachten, sie hat Nachtschicht und die Lütte wie immer zur Oma oder einer Freundin gebracht. Sie hat in der Pflege gearbeitet. Hätten wir geahnt, dass sie zu Hause ist, hätten wir der Feuerwehr sofort Bescheid gesagt.“

Auf der Straße wurde um Mutter und Tochter gekämpft

Stattdessen läuft es umgekehrt. Erst habe der Hund der Nachbarin gequiekt. „Dann hab’ ich einen Feuerwehrmann im Flur die Durchsage machen hören: ,Eine Person gefunden.‘ Und kurz darauf ,Zweite Person gefunden.‘“ Von ihrem Fenster aus konnten die Malchows beobachten, wie Rettungskräfte unten auf der Straße um das Leben von Mutter und Tochter kämpften. Die Frau konnte zwar wiederbelebt werden, starb aber kurz darauf. Auch für die Fünfjährige kam jede Hilfe zu spät.

Am Sonntagmittag sind die Folgen des Feuers am Block, der vis-à-vis dem Schweriner Fernsehturm steht, deutlich abzulesen: Die Balkone der Brandwohnung und der darüberliegenden Wohnung sind schwarz. Vor dem Haus liegen bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Klumpen. Im Hausflur hängt der Rauchgeruch trotz sperrangelweit offener Fenster. Die Tür zur Brandwohnung ist versiegelt. Die meisten anderen Wohnungen im Hausaufgang sind unbewohnbar und menschenleer. „Die sind alle ins Hotel gezogen“, schildert René Malchow. Er, seine Frau und die Söhne und Töchter – der Älteste 13, die Jüngste anderthalb Jahre alt – sind geblieben.

Feuer im eigenen Haus, das sind sie schon gewohnt. „Da, wo wir vorher gewohnt haben, hat’s oft gebrannt“, erzählt der 38-Jährige. Deshalb habe er auch in der Nacht zum Samstag die Ruhe bewahren können. „Klar ging mir erst der Flattermann, aber ich musste an die Kinder denken.“

Eine Frage beschäftigt alle: „Warum ist sie nicht aufgewacht?“

Heute, am Sonntagmittag, beschäftigt René Malchow und viele seiner Nachbarn im Stadtteil Mueßer Holz nur diese eine Frage: „Warum ist sie nicht aufgewacht?“ Gegen 3 Uhr war der Brand laut Polizei gemeldet worden. Kurz zuvor muss die Frau, die durch die Rauchgase starb, noch wach gewesen sein, glaubt Malchow. „Um 1.53 Uhr ist sie noch online gewesen. Das haben wir auf WhatsApp gesehen.“ Warum seine Nachbarin im Bett lag, obwohl es in ihrer Wohnung brannte – der Schweriner weiß es nicht.

Zwei Menschen sind gestorben. Das Leben aber – es muss weitergehen. Zwei Hausaufgänge vom Brand entfernt hängt eine Frau auf dem Balkon ihre Wäsche auf. Von hier aus hat sie die Tragöde am frühen Morgen des 12. März mitverfolgt. Das Erlebte beschäftige sie sehr, sagt sie. „Es ist schlimm, was das passiert ist. Aber ich will dazu nichts sagen, der Kopf arbeitet.“ Auch seine Frau haben die Geschehnisse belastet, schildert René Malchow. „Sie war fix und fertig in der Nacht und musste trotzdem zur Arbeit.“

„Es hätte für uns schlimm ausgehen können“

Auch heute ist Malchows Frau im Dienst. Er kümmert sich derweil daheim um die Kinder. Der Familienvater wirft einen Blick ins Wohnzimmer, wo ein paar seiner Söhne und Töchter an der Konsole zocken. Ein Bild, das in ihm gemischte Gefühle auslöst. Er denkt an das kleine Mädchen, das er gut kannte, das nebenan mit seiner Mama spielte, lachte, lebte – bis zum letzten Atemzug. Zugleich ist da auch Demut und Dankbarkeit: Dass es seinen Kleinen gut geht, ist für René Malchow nicht selbstverständlich. „Es hätte für uns schlimm ausgehen können.“

Von Antje Bernstein