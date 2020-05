Nachbarn zu Gewaltverbrechen in Rostock: „Diese Tat war eine Frage der Zeit“

Rostock-Groß-Klein

So richtig gesprächig sind an diesem Montagvormittag nur wenige Bewohner des Blockmacherrings in Rostock-Groß Klein. Viele winken ab, schlagen die Tür zu, wollen in Ruhe gelassen werden. Aus Angst wolle man nicht reden - nur wenige öffnen sich und berichten von einer „Tat, die nur eine Frage der Zeit“ war. Es ist Tag zwei nach dem schweren Gewaltverbrechen, das die Hansestadt seit Samstag erschüttert

Ein 40-jähriger Mann wird mit mehreren Messerstichen getötet und in der Wohnung eines 36-Jährigen aufgefunden. Der Mieter und mutmaßliche Täter sitzt seit Sonntag in der Untersuchungshaft der JVA Waldeck. Die Kriminaltechnik untersucht an diesem Morgen noch einmal zusammen mit Beamten der Mordkommission den Tatort, die Wohnung des 36-jährigen Jan B. Sie tragen einen blauen Müllsack mit persönlichen Sachen aus B.s Wohnung und verstauen ihn im Ermittlungsfahrzeug.

„Er war ein spezieller Typ“

Die Wohnungstür wird verschlossen, ein rotes Siegel verbietet jeglichen Zutritt. Blutflecken auf dem Boden und am Fahrstuhl zeugen von der Tat. Was hinter B.s Eingangstür am Samstagmorgen passiert ist, ist auch für die Ermittler immer noch nicht abschließend geklärt. „Zu den Hintergründen ist nicht viel bekannt. Wir wissen, dass beide sich für den Abend zuvor in der Wohnung verabredet hatten“, erklärt Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Ein „größeres Messer“ sei in der Nähe des Toten gefunden worden.

Nach der Auseinandersetzung, bei der der 40-Jährige das Leben verlor, verließ Jan B. seine Wohnung und ging zu seinem Bruder. Dem teilte er mit, dass es ihm nicht gut gehe. Weil dieser Schlimmes befürchtete, rief er die Polizei, die das Opfer schließlich erstochen in B.s Wohnung auffand. Der 36-Jährige hat sich sowohl der Polizei als auch dem Haftrichter gegenüber bislang nicht zum Motiv der Tat geäußert und schweigt. „Er hat oft laut gefeiert und andere bedroht“, erinnert sich die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Verstörende Fotos gefunden

Viele hätten Angst vor ihm gehabt. Ein anderer Nachbar berichtet, dass er mal einem Untermieter mit dem Tode gedroht hätte, weil dieser sich über seinen Lärm beschwert hatte. „Der stach sogar mit einem Messer aus Wut in dessen Klingelknopf. Aus Angst ist der Nachbar nach wenigen Monaten wieder weggezogen“, schildert der Mann. Auch er möchte nicht namentlich genannt werden – aus Angst.

Eine 77-Jährige ist durch den Krach am Samstag mitten in der Nacht wach geworden. „Ich wohne über acht Jahre hier. Was hier alles schon passiert ist – ich will hier weg“, schildert die Dame mit zittriger Stimme. Viele seien auch schon ausgezogen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hätten. In den sozialen Netzwerken stellt sich der beschuldigte Jan B. auf Fotos verstörend dar. So posiert er auf einem Foto mit einer Kettensäge. Auf einem weiteren Bild hält sich B. eine Pistole an den Kopf, den Finger am Abzug – sein Oberkörper ist mit Blut verschmiert.

Täter warf Gegenstände vom Balkon

Andere Nachbarn haben beobachtet, wie der 36-Jährige Gegenstände und Lebensmittel von seinem Balkon auf andere Menschen warf: „Da flogen heiße Kartoffeln und volle Bierflaschen.“ Vor einem anderen Aufgang im Blockmacherring ist die Gewalttat Gesprächsthema: „Wir hoffen, dass dieser Typ nie wieder frei kommt.“ Noch am Montag fand die Obduktion des Leichnams des 40-Jährigen statt. Ergebnisse werden für Mitte der Woche erwartet.

Von Stefan Tretropp