Schwerin/Selmsdorf

Till Backhaus (SPD) geht in die Offensive. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern fordert von anderen Bundesländern ein Bekenntnis zur Entsorgung von Giftmüll. Im Jahre 2035 soll die umstrittene Sondermüll-Deponie des Landes in Selmsdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) ihre Tore schließen – so beschlossen vom Regierungskabinett in Schwerin. Hört sich konkret an – nur: Die Rechnung hat MV wohl ohne seine Nachbarn gemacht.

Backhaus: Ab 2035 sind andere Länder dran

„Ich habe denen allen den Spiegel vorgehalten“, berichtet Backhaus von einer Gesprächsrunde mit Vertretern mehrerer Bundesländer, die gemeinsam einen neuen Deponie-Standort suchen. „Unser Maßstab ist: 2035 – Ende im Gelände.“ Dann werde MV keinen Sondermüll der Gefahrenstufe DK III mehr aufnehmen.“ Neben MV seien auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin im Boot, um an einer gemeinsamen Strategie zu arbeiten, wenn Selmsdorf zu ist.

„Es sollen alternative Standorte geprüft werden, jetzt sind auch mal andere dran. Die haben ein Genehmigungsverfahren einzuleiten“, so Backhaus. Die Vertreter anderer Länder seien „außer sich gewesen. Eine denkwürdige Veranstaltung.“ Und doch blies Backhaus Wind ins Gesicht: „Einen besseren Standort gibt es nicht als dort“, hätten andere entgegnet.

Backhaus gibt gern den zupackenden Minister, der Probleme löst. Im Herbst 2019 warf ihm Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Problem Deponie auf den Tisch. Selmsdorf, wo schon zu DDR-Zeiten westlicher Sondermüll gegen Devisen landete. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) musste übergeben. Nach Protesten und Diskussionen über ungezügelte Mülllieferungen aus dem Ausland mit angeblichen Kontrollschwächen übernahm der SPD-Mann die Regie über den Müllberg. Später entschärfte ein Gutachten die Vorwürfe.

Minister: Mehr Personal für mehr Kontrollen

Geblieben ist Backhaus’ Aufgabe für die Zukunft. Der Frage nach konkreten Standorten für eine solche Mega-Deponie weicht er mehrfach aus. Einigkeit ist also noch längst nicht da zwischen den Ländern. „Wir legen Wert darauf, dass wir Planungssicherheit für die Abfallwirtschaft haben“, so Backhaus. „Die anderen müssen sich auch kümmern.“

Geliefert habe er bei anderen Zusagen, erklärt Backhaus. Um 25 Prozent musste das Volumen des aufgenommenen Mülls in Selmsdorf runter. Das sei erreicht: „Von 600 000 auf 450 000 Tonnen pro Jahr“, so der Minister. Müll aus dem Ausland komme nicht mehr an; Verträge seien ausgelaufen. Und es werde mehr auf die Sicherheit geachtet – durch Kontrollen, möglich durch mehr Personal im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt.

Eine der größten Giftmüll-Deponien Europas Rund 130 Mitarbeiter hat die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft, eine 100-prozentige Tochter des Landes, nach eigenen Angaben. Auf dem 165 Hektar großen Areal könnten noch sieben Millionen Kubikmeter Müll gelagert werden. Damit handele es sich um eine der größten Giftmüll-Deponien Europas. Durch Energiegewinnung aus Gasen des Müllberges werde Strom und Wärme gewonnen, die für gut 2700 Haushalte reicht. Laut Umweltministerium wurden 2020 rund 450 000 Tonnen Sondermüll auf dem Ihlenberg angenommen. 2017, im Referenzjahr für die Mengen-Reduzierung, seien es 600 000 Tonnen gewesen.

Umstritten war, dass beide Geschäftsführer des Betreibers, der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft, gehen mussten. Sie hätten nicht zur neuen Linie gepasst – mehr Kontrolle, weniger Müll. So hieß es damals. Backhaus holte mit Henry Forster einen neuen Experten. „Ein Glücksgriff für MV, weil er viel Erfahrung hat“, glaubt er. Und sei sicher: „Wir haben die allerhöchsten Maßstäbe dort.“

Anwohner: „Ich glaube es erst, wenn die Deponie zu ist“

Einschätzungen, die Haat-Hedlef Uilderks nicht teilt. Seit Jahrzehnten kämpfen er und andere Vertreter einer Bürgerinitiative gegen die Deponie. „Ich erkenne keine gravierende Veränderung“, sagt der Anwohner. Schließung 2035? „Ich glaube das erst, wenn die Deponie zu ist.“ Uilderks fragt: Gilt der Schweriner Kabinettsbeschluss überhaupt noch für kommende Regierungen? Backhaus will im Herbst erneut Minister werden.

Kommentar zum Thema: 2035 Schluss auf der Giftmüll-Deponie Ihlenberg? – Wer’s glaubt

Empört ist Uilderks über den Umweltminister Schleswig-Holsteins Jan Philipp Albrecht. „Wie kommt ein Grüner dazu, sich allein auf den Ihlenberg zu verlassen?“ Es hätte schon längst mehr Tempo bei der Standortsuche geben müssen. „Der Druck wird immer höher.“

Schleswig-Holstein bestätigt „ergebnisoffene Bearbeitung“

Albrecht drängte vor zwei Jahren bei einem Besuch am Ihlenberg auf die vorzeitige Schließung der Deponie. Zu groß sei die Angst der Menschen vor austretenden Giftstoffen. Bis ins nahe Lübeck. Sein Ministerium bestätigt eine „gemeinsame und ergebnisoffene Bearbeitung“ des Themas. Dabei dürfe kein Bundesland „von vornherein ausgeschlossen“ werden, so ein Sprecher. Ob Schleswig-Holstein Deponie-Standort werden könnte – keine Antwort. Bei Gesprächen sei man noch in einer „Frühphase“.

Von Frank Pubantz