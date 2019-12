Nachfolgerin von Fein: Ursula Haselböck wird neue Intendantin der Festspiele MV

Schwerin

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern stehen vor personellen Veränderungen an ihrer Spitze: Ursula Haselböck übernimmt als Intendantin. Erstmals wird damit eine Frau an der Spitze stehen. Ihr Amt wird Haselböck, die derzeit als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin arbeitet, am 1. September 2020 antreten.

Er sei überzeugt davon, dass die 38-jährige Musikmanagerin die Festspiele mit „alpenländischem Esprit“ durch neue Programmideen weiterentwickeln und für das Publikum auch künftig unwiderstehlich machen werde, sagte Festivalmitbegründer Matthias von Hülsen am Dienstag in Schwerin. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern vollziehen damit im 30. Jahr ihres Bestehens einen Führungswechsel.

Markus Fein geht zum 1. September an die Alte Oper Frankfurt

Wie im September bekannt wurde, gibt Intendant Dr. Markus Fein zum 1. September 2020 die Festivalleitung ab und übernimmt die Intendanz der Alten Oper Frankfurt. Fein wird letztmalig den Festspielsommer 2020 als Intendant begleiten, ebenfalls noch die Planung für den Festspielsommer 2021.

Fein hat das Programm für den Jubiläums-Festspielsommer 2020 noch entworfen. Mit Stars wie den Geigern Nigel Kennedy und Daniel Hope, dem Dirigent Christoph Eschenbach und der Sängerin Ute Lemper feiern die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Zu mehr als 160 Veranstaltungen an unterschiedlichsten Orten des Landes werden auch das BBC Symphony Orchestra und das Mariinsky Orchester St. Petersburg erwartet. Mit alljährlich insgesamt knapp 100 000 Besuchern gehören die Festspiele MV zu den bundesweit größten Klassikfestivals.

Fein prägt rund sechs Jahre das Festival als Intendant

Seit 2014 war Markus Fein geschäftsführender Intendant des Festivals. Zuvor waren Intendant Matthias von Hülsen und Sebastian Nordmann im Amt. Der Hamburger Kinderarzt Matthias von Hülsen, der das Festival 1990 gegründet hatte, war Geschäftsführer und künstlerischer Leiter bis September 2002. Danach wurde Sebastian Nordmann sein Nachfolger bis 2008. Ab 2009 übernahm Matthias von Hülsen erneut die Gesamtleitung als geschäftsführender Intendant und leitete die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bis 2013.

Verlässt 2020 die Festspiele MV: Dr. Markus Fein. Quelle: Festspiele MV

Von Hülsen hatte in der Vergangenheit stets eine glückliche Hand bei der Auswahl seiner Nachfolger bewiesen. Sowohl Sebastian Nordmann, heute Intendant des Konzerthauses in Berlin, als auch Markus Fein hielten an bewährten Festspielformaten fest und setzten gleichzeitig neue Akzente, mit denen sie auch neue Besuchergruppen erschlossen.

Von Thorsten Czarkowski