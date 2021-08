Rostock

Er hat Großdemonstrationen abgesichert, war bei den Krawallen von Lichtenhagen im Einsatz, hat für die Sicherheit beim Besuch des US-Präsidenten George W. Bush gesorgt – und er war „Kavala“, Chef der Einsatztruppen beim G8-Gipfel in Heiligendamm. Doch nun ist Knut Abramowski im Alter von 68 Jahren gestorben. Und die Polizei Mecklenburg-Vorpommerns trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter.

Innenminister Torsten Renz (CDU) nannte den Gestorbenen „einen Mann mit Weitblick und Polizist durch und durch“. Mit etwa 17 000 Beamten sei der G8-Einsatz einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen, den Abramowski mit Besonnenheit und Ruhe erfolgreich geführt habe. Damals ließ er einen zwölf Kilometer langen Zaun bauen, der einen Großteil des Protestes von den Regierenden fernhielt. „Er hat sich große Autorität erworben und für viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist und bleibt er ein Vorbild“, so Renz.

Das bestätigt auch Wilfried Kapischke: „Knut Abramowski hat wie kein anderer Behördenleiter durch seine markante Persönlichkeit die polizeiliche Arbeit in MV über zwei Jahrzehnte ganz maßgeblich fortentwickelt“, so der Inspekteur der Polizei. „Seine herausragende Führungserfahrung, seine akribische Einsatzvorbereitung, seine Souveränität bei jeglichen dienstlichen Herausforderungen wurde von vielen Kolleginnen und Kollegen als beispielhaft anerkannt – sein Wort hatte Gewicht, sein Rat war begehrt.“

Vom Pastor zum Polizeichef

Abramowski wurde 1953 in Flensburg geboren. Seine Berufswahl schwankte zwischen Geistlichkeit und Grundgesetz – in einem Interview hatte er einst erzählt, dass er eigentlich Pastor werden wollte, sich das Geld fürs Studium bei der Polizei verdiente und dort dann hängen blieb. Was den beruflichen Anfängen 1974 folgte, war eine steile Karriere.

Nach der Wende kam Knut Abramowski von Schleswig-Holstein nach MV. Später leitete er die Polizei in Schwerin und wurde 2011 erster Präsident des neu gebildeten Polizeipräsidiums Neubrandenburg, das für die gesamte Osthälfte des Landes Mecklenburg-Vorpommerns zuständig ist. 2015 wurde er dort in den Ruhestand verabschiedet und lebte zuletzt bei Lübeck, wo er nach Angaben der Familie am Montag verstarb.

„In diesen Stunden sind unsere Gedanken bei den Angehörigen und Freunden und wir nehmen Anteil an ihrer Trauer“, erklärte Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in MV.

Von Claudia Labude-Gericke