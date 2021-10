Greifswald/Schwerin

Die Herbstwelle mit steigenden Inzidenzen rollt auch in Mecklenburg-Vorpommern an. „Wir stecken im Beginn der nächsten Welle drin“, sagte der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali. Innerhalb einer Woche stieg die 7-Tage-Inzidenz von 56 auf 70.

Der Experte, der auch die Landesregierung berät, rechnet für diesen Herbst und Winter mit ähnlich hohen Inzidenzen wie 2020. Damals wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald Werte von über 200 erreicht.

Selbst Impfquote von 70 Prozent wendet Herbstwelle nicht ab

Die Inzidenzen könnten – abhängig von Impfquote und Ausprägung der saisonalen Effekte – sogar noch höher steigen, meint Kaderali „Wir halten Inzidenzwerte von 300 bis 400 für möglich.“ Der Grund: Die Politik werde im Vergleich zum vergangenen Herbst nicht oder erst sehr spät mit Lockdown-Maßnahmen reagieren, um die Inzidenzen wieder abzusenken. Zudem reiche selbst eine Impfquote von 70 Prozent nicht aus, um die Herbstwelle abzuwenden.

Belastungen in Kliniken deutlich niedriger

Kaderali hatte bisher immer für einen frühzeitigen Lockdown plädiert, hält einen Verzicht oder einen späten Lockdown als Reaktion auf hohe Inzidenzen in diesem Jahr aber für gerechtfertigt. „Die Belastung in den Krankenhäusern ist deutlich niedriger als im Vorjahr. Wir haben eine Verschiebung zu jüngeren Patienten und zu weniger schweren Verläufen.“ Dies sei ein klarer Effekt der Impfungen in den Risikogruppen. „Bei vergleichbaren Inzidenzen sehen wir nur die Hälfte der Belastungen in den Krankenhäusern.“

Geimpfte können „relativ entspannt“ in Herbst schauen

Gefährdet seien vor allem die Nichtgeimpften. „Das Risiko für Nichtgeimpfte, an Covid zu erkranken, wird so hoch sein wie noch nie in der Pandemie.“ Geimpfte könnten hingegen „relativ entspannt“ in den Herbst schauen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Engpässe eher auf Normalstationen als bei den Intensivbetten

Wenn Engpässe in den Krankenhäusern zu erwarten seien, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Normalstationen, nicht bei den Intensivbetten, so Kaderali. Die Patienten seien jünger, die Verläufe nicht so tragisch. Auf den Normalstationen könne es zu Personalengpässen kommen, weil sich ungeimpftes Personal infiziere, in Quarantäne müsse oder wegen der Kinderbetreuung ausfalle. Eine Impfpflicht für das Pflegepersonal sei deshalb angesichts drohender Personalengpässe „absolut notwendig“.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sprach sich ebenfalls für eine Impfpflicht von Pflegepersonal aus. Als Juristin wisse sie aber, wie schwierig eine arbeitsrechtliche Umsetzung in Deutschland sei. In Bad Doberan wie auch auf der Palliativstation des Helios-Klinikums in Schwerin hatten sich Patienten mit dem Virus infiziert. Mehr als zehn Bewohner im Bad Doberaner Pflegeheim starben. Es wird vermutet, dass ungeimpftes Personal den Erreger in die Einrichtungen getragen hat.

Von Martina Rathke