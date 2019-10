Nächste Woche wird er 70: Erwin Sellering zieht sich zurück

Schwerin

Rückzug wenige Tage vor dem runden Geburtstag: Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering ( SPD) plant offenbar seinen völligen Rückzug aus der Politik. Wie aus der SPD-Fraktion im Landtag verlautete, wolle Sellering während einer überraschend angesetzten Pressekonferenz am Nachmittag über seine Zukunft informieren. Sellering wird am 18. Oktober 70 Jahre alt.

Der gebürtige Westfale hat die Landespolitik in MV lange mitgeprägt – war ab 2000 zunächst Justiz- und später Sozialminister. 2008 folgte Sellering Harald Ringstorff als Ministerpräsident. Von diesem Amt trat er 2017 wegen einer Krebserkrankung zurück. Nach seiner Genesung kehrte Sellering als einfacher Abgeordneter in den Landtag zurück. Seinen Wahlkreis hatte er zunächst mehrere Jahre lang in Greifswald, später in Schwerin.

Von Benjamin Fischer