Schwerin

Viele Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern müssen sich offenbar auf nächtliche Ausgangssperren einstellen. Nach OZ-Informationen plant Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wegen der stark ansteigender Corona-Zahlen nächtliche Ausgangssperren.

Beim MV-Gipfel, der am Freitag seit 17 Uhr mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften läuft, sind solche Ausgangssperren für den Fall Thema, dass ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz über 100 und diffuses Infektionsgeschehen hat, berichten verschiedene Quellen.

Die landesweite Inzidenz ist am Freitag auf über 100 gestiegen. Über 100 liegen Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und die Mecklenburgische Seenplatte.

Die Ausgangssperren hat es zuvor in Landkreisen bei höherer Inzidenz bereits gegeben. Nun sei der Zeitraum 21 bis 6 Uhr im Gespräch. Schwesig hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass bei steigenden Zahlen auch Konsequenzen zu ziehen seien.

Auch Lockerungen für MV sind im Gespräch

Parallel will sie beim MV-Gipfel aber auch über Modellregionen sprechen, in denen die Wirtschaft nach Ostern wieder geöffnet werden könnte. Dazu ist die Insel Rügen im Gespräch. Die drei Industrie- und Handelskammern im Land forderten am Freitag eine „Modellregion MV“.

Der MV-Gipfel läuft vermutlich bis spät in den Abend. Es herrsche „dicke Luft“, ist zu hören. Ob noch heute oder am Sonnabend Ergebnisse verkündet werden, stehe noch nicht fest, ist zu hören.

Von Frank Pubantz