Zwei Packungen Kekse – Geschmacksrichtung unbekannt – und eine Taschenlampe: Das ist die Beute nach einem Einbruch in einen Baustoffhandel in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte). Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag drangen die Diebe in das Bürogebäude im Bürgerseeweg ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und das Mobiliar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bis auf die Backwaren und die Taschenlampe nichts entwendet. Der bei diesem Raubzug entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro und ist damit größer als der Wert des Diebesgutes. Der oder die Täter sind nicht bekannt. Über die Rolle des Krümelmonsters in diesem Kriminalfall kann nur spekuliert werden.

Zeugen, die ernst gemeinte sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter (03981) 258 22.

