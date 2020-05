Schwerin

Die Landesregierung hat weitere Lockerungen von Corona-Verboten beschlossen. Ab Donnerstag dürfen zahlreiche Dienstleistungsbetriebe wieder öffnen, wie Kosmetikstudios, Massagepraxen und Nagelstudios. Auch Sonnen- und Tattoo-Studios, Fußpflegesalons, Physiotherapeuten, Logopäden und ähnliche Unternehmen könnten dann den Betrieb wieder aufnehmen, teilte Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag mit. Gleiches gelte für Betriebe des Heilmittelbereichs.

Für die Öffnungen gelten demnach Auflagen, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. „Das gilt vor allem für Betriebe des Heilmittelbereichs und Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, bei denen eine körperliche Nähe unabdingbar ist“, sagte Glawe. Warteschlangen sollen vermieden werden und Mitarbeiter müssten einen einfachen medizinischen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Anzeige

Tagesmütter betreuen wieder Kinder

Am Montag durften bereits die Friseure in MV nach sechswöchiger Zwangspause wegen des Coronavirus wieder starten. Von Samstag an können die Restaurants wieder öffnen. Ab kommendem Montag (11. Mai) sollen Tagesmütter und -väter wieder regulär Kinder betreuen können.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von dpa