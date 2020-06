Nagelkünstler Uecker zur Hafez-Schau in Rostock: „Bitte keine Huldigung!“

Rostock

Günther Uecker (90), der Düsseldorfer Künstler mit mecklenburgischen Wurzeln, der auf der Halbinsel Wustrow aufgewachsen ist, stellt seit 29. Mai in der Rostocker Kunsthalle aus. Seine Ausstellung „ Huldigung an Hafez“, bei der Uecker die Arbeiten von acht iranischen Künstlern sowie 42 eigene Arbeiten aus seiner Edition um den persischen Dichter Hafez aus dem 14. Jahrhundert zeigt, läuft bis 16. August.

Können Sie den Kern Ihrer Ausstellung „ Huldigung an Hafez“ erklären?

Günther Uecker: Der Künstler im Aufbegehren und Demut, im Atem der Geschichte, im Denken und Handeln führt zu einer sich vertiefenden Einsicht in eine sich ihm offenbarende Wahrnehmung von Dasein und Werden. Ein Totentanz im Jubel der Schöpfung, in der Bewahrung unserer Anwesenheit auf diesem Planeten, im Wandel von Erkennen und Wahn. Das schließt an das Gefühl an, dass man selber bedroht ist. Wenn wir weiterhin leichtfertig versuchen zu relativieren, was uns Gefahr bedeutet, werden wir scheitern. Es ist aber nicht so zum Heulen, wie es sich anhört. Es ist eher etwas, das uns ermutigt. Es geht um ein neues Miteinander neuer Generationen. In der Demut vor der Schöpfung müssen wir versuchen, den Menschen als Art zu bewahren. Wir haben ja schon viele Arten ausgerottet. Aber auch wir sind nur eine Art. Wenn wir uns in der Gefährdung dieses Planeten beschleunigen, gefährden wir uns selbst.

Was bedeutet das konkret für die Menschen?

Da kann ich aus meiner Eröffnungsrede zur Ausstellung auf der iranischen Insel Kisch zitieren: Diese Gefährdungen, die wir anderen bereiten, lassen uns ermessen, was uns Gefahr bedeutet – Sich stellen! Wenn wir nicht mehr miteinander reden, nicht mehr unser Gesicht zeigen, eine offene Begegnung nicht mehr möglich ist, vermehren wir die Gefahren, eine lebenzerstörende Gewalt zu unterstützen. Das war eine Rede, direkt nach dem Drohnenangriff auf einen Menschen im Irak und dem Abschuss eines Flugzeugs in Teheran. Das ist doch physiologisch zu begreifen, dass so etwas einen erschüttert.

Was waren Ihre ersten Berührungen mit dem Iran?

Das geht zurück auf frühe DDR-Zeiten, als man sagte, den Koran könne man als eine Soziallehre, als historische Tatsache begreifen, den Versuch, eine menschliche Gemeinschaft zu bewahren. In Persien ist eine Vergegenwärtigung von Geschichte bis heute vorhanden. Dort wurde eine vordemokratische Grundlage geschaffen, die als Quelle einer europäischen Geburt gelten darf. Europa fußt auf dieser Quelle, miteinander zu leben. Das berührt mich.

Was hat das mit dem Dichter Hafez aus dem 14. Jahrhundert zu tun?

Hafez schreibt, was er erlebt hat. In jeder Zeile. Diese Gefasstheit, die Goethe so beeindruckt hat, dass er mit 65 Jahren seinen ganzen Stil daraufhin angepasst hat, dass das alles Lebenswirklichkeit zum Inhalt hat. Für mich war Hafez so wie Sacharow. Einer, der in der Frühzeit der muslimischen Entwicklung sein Leben geliebt und sein Leben gelebt hat. Ich habe versucht, diese poetische Schrift, mit meiner orthografischen Niederschrift, für die ich in der Schulzeit immer mit dem Stock auf die Finger bekam, zu umkränzen. So dass die gelebten Augenblicke wie Gegenwart erscheinen und lesbar sind. Die tiefen Empfindungen eines Menschen zwischen Demut und Wahn. Ich hatte diese Momente, als es 1992 in Rostock-Lichtenhagen gebrannt hat. Das ist nicht intellektuell gemeint, sondern in der Einsicht, dass nur der Trunkene fähig ist, den Taumel der Liebe zu erleben.

Günther Uecker Geboren wurde der Künstler Günther Uecker am 13. März 1930 in Wendorf bei Crivitz. Uecker wuchs auf der Halbinsel Wustrow auf, wo sein Vater als Ingenieur bei der Luftwaffe stationiert war. Als Jugendlicher erlebt Uecker dort erschütternde Szenen. So muss er im Alter von 15 Jahren seine Mutter und seiner Schwester vor Vergewaltigung durch russische Soldaten schützen, indem er die Fenster und Türen des Schuppens, in dem sie lebten, zunagelt. Außerdem wird er gezwungen, angeschwemmte Leichen versenkter Schiffe am Strand mit eigenen Händen zu begraben. Ereignisse, die sein Werk bis heute prägen. Uecker studiert in Wismar und Berlin-Weißensee Malerei. 1955 verlässt er die DDR aufgrund der Ereignisse des 17. Juni 1954. Ab 1955 studiert er bei seinem Idol Otto Pankok in Düsseldorf. Ab 1956 entstehen seine Nagelreliefs. 1961 tritt er der Künstlergruppe Zero um Heinz Mack und Otto Piene bei, die ihre Kunst von dem Punkt aus dachten, dass nach dem Holocaust kein illustrativer oder rein figurativer Kunstansatz mehr möglich sei. Seit 1962 malträtiert er Alltagsgegenstände, wie Turnschuhe, Tische oder Stühle, mit Nägeln. 1970 ist Uecker einer der deutschen Vertreter auf der Biennale Venedig. Von 1974 bis 1995 lehrt er als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. 2008 wird Uecker einer der Mitbegründer der Zero Foundation. 2016 stellt er seine Schau „Der geschundene Mensch“ in der Kunsthalle Rostock aus und schenkt dem Museum die Exponate. Uecker lebt mit seiner Frau Christine in Düsseldorf, St. Gallen und auf Wustrow. Sein Sohn Jakob (34) arbeitet für das Auktionshaus Christie’s in London.

Wie darf man diese Verbindung zwischen dem 14. Jahrhundert, Lichtenhagen 1992 und dem Ayatollah-Regime heute verstehen?

Erfüllt vom Klang der Poesie, tief in der Seele angerührt, beschwingt durch die lebensvolle Kraft der Wörter, im Taumel tanzen die Gedanken in den Beschreibungen, den Dichter auf seinen Wegen zu begleiten. Die Wörter werden zu Farben, bekränzen ihn und seine wunderbaren Verse. Hafez ist ein Dissident, dessen Verse nach der Revolution im Iran nur hinter verschlossenen Türen gelesen werden durften. Die Revolutionsgarde hatte ihn innerhalb der muslimischen Entwicklung verboten. Daher der Vergleich mit Sacharow.

Wie kam es zu dieser Ausstellung?

Wir hatten 2012 die erste Ausstellung „Verletzungen – Verbindungen “ in Teheran mit über 65 000 Besuchern in drei Monaten. Ein Politikum damals. Aber das war der Schlüssel, der das Schloss zum staatlichen Museum in Teheran für westliche Kunst geöffnet hat. Dann haben wir mit dem Direktor des Museums – einem Hafez-Kenner – 33 Gedichte ausgewählt, und die Schau wanderte durch acht Städte im Iran. Als Dank hat jede Stadt eine Skulptur zur Verfügung gestellt, die etwas mit Hafez zu tun hat. Dann kam die Idee für diese Ausstellung in Europa und den USA mit acht Künstlern aus dem Iran. Die wandert von Rostock aus nach Düsseldorf, Paris und Los Angeles.

Kommen die iranischen Künstler nach Rostock?

Im Augenblick dürfen sie ihr Land nicht verlassen – wegen Corona.

Goethes West-östlicher Divan 1819 ist eine lyrische Reaktion auf Hafez. Ist Ihre Arbeit eine Annäherung aus der Kunst?

Ja, aber eine Umkränzung. Kein Kunstwerk als Illustration einer poetischen Kraft. Eher eine zärtliche Annäherung. Ich arbeite ja kontinuierlich. Das Werk ergibt sich aus dem Werk, eines aus dem anderen auf der Basis der Sehnsucht. Es sollte so sein, dass die Wörter vor Augen geführt werden, so dass da eine andere Rezeption erfolgt. Aus den Büchern befreit! Alles in meinem Werk hat zu tun mit meiner frühen DDR-Prägung.

Wie hat Joachim Gauck auf diesen Zusammenhang reagiert?

Herr Gauck hat das sofort realisiert. Ich habe ja mit 21 Jahren einen Holzschnitt von Otto Pankok gesehen, auf dem Jesus ein Gewehr über seinen Knien zerbricht. Da habe ich zu mir gesagt, wenn ich mal aus der DDR abhaue, dann gehe ich zu diesem Meister nach Düsseldorf. Nach dem Juni-Aufstand 1954 bin ich gegangen 1955.

Ist das Ihre Handschrift auf den Werken?

Ja, ich wollte die Geschmeidigkeit meiner Schrift dem Werk anpassen.

„Huldigung an Hafez“ Die aktuelle Schau „ Huldigung an Hafez“ wurde am 28. Mai in der Rostocker Kunsthalle direkt nach dem Corona-Shutdown eröffnet. Sie läuft bis zum 16. August. Die Schau zeigt 42 Werke – davon 31 Siebdrucke, sechs Sanddrucke sowie fünf Prägedrucke – aus der Edition um den persischen Dichter Hafez (auch Hafis) aus dem 14. Jahrhundert, die Uecker bereits in den 50er Jahren begonnen hatte. Außerdem sind Arbeiten von den acht iranischen Künstlern Morteza Tarassoli aus Schiraz, Mohammad Reza Yazdi aus Teheran, Ali Mahboobi Sufiyani aus Isfahan, Shahriyar Rezayi aus Kerman, Babak Montazeri aus Maschhad, Arefeh Arad aus Rascht, Farzad Dashtizadeh aus Buschehr und Nedasadat Ayati von der Insel Kisch zu sehen. Die Künstler repräsentieren die acht Städte, in denen Uecker seiner Werke bisher im Iran ausgestellt hat. Seine Hafez-Edition hat Uecker der Rostocker Kunsthalle geschenkt.

Sind die Bezüge zu Ihrem Lebenswerk mit den Nägeln dem aktuellen Geschehen im Iran geschuldet?

Nein, das hat mit meiner Grobheit zu tun. Es ist dem Inhalt gehuldigt. Ein Gleichnis zur Schöpfung – das Wort wird Fleisch. Der Grundgedanke ist: Dass man sich befriedet. Auch im Gespräch. Das Gegenteil der geschlossenen Gesellschaft, so wie ich es in dem Bild versucht habe darzustellen, dass ich 1945 auf Wustrow meine Mutter und Schwester versucht habe, vor Vergewaltigung zu schützen, indem ich alle Fenster und Türen zugenagelt habe. Damit waren wir geschützt, aber eingesperrt im Schutz – das könnte man als metaphorisches Gleichnis verwenden.

Sie haben 2016 die Ausstellung „Der geschundene Mensch“ und nun die Hafez-Edition der Kunsthalle Rostock geschenkt. Sind Sie mit der Entwicklung der Debatte um den Uecker-Anbau zufrieden oder muss mehr Druck auf den Kessel der Debatte?

Das hängt mit dem Engagement von Herrn Neumann zusammen, der sich für mich bei der Einreise in den Iran sogar verhaften ließ. Zum Uecker-Anbau: Druck erzeugt Gegendruck, was ja auch sehr lustvoll sein kann. Nun gut, es ist ein Geschehen und es hat seinen Lauf. Das Schiff kommt irgendwann an, auch wenn es auf dem Grund ankommt. Aber bitte keine Huldigung.

