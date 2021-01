Nahrungsmittel aus MV: Bauernverband fordert klare Kennzeichnung

Neubrandenburg

Nahrungsmittel aus Mecklenburg-Vorpommern sollen nach Vorstellungen der Erzeuger künftig deutlich stärker als regionale Produkte „Made in Germany“ wahrgenommen werden. „Dafür muss die Kennzeichnung der Lebensmittel so geändert werden, dass Verbraucher dies schnell erkennen“, forderte der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Donnerstag in Neubrandenburg. In Deutschland gebe es die höchsten Tierwohl- und Umweltstandards. Eine regionale Produktion - das schließe die Lieferung aus Mecklenburg und Vorpommern nach Berlin mit ein - sei oft auch aus Klimaschutzgründen wichtiger als manches Bio-Label.

Die Agrar- und Ernährungsbranche gilt mit rund 20 000 Beschäftigten als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Nordosten Deutschlands. „Allerdings hat man derzeit den Eindruck, dass dies bei einigen politisch Verantwortlichen nicht bekannt ist“, erläuterte Kurreck. Denn im Augenblick gehe es bei Wirtschaft in diesem Bundesland, fast nur um Tourismus oder Schiffbau.

Als wichtige Bauern-Themen für 2021 nannte Kurreck eine Reduzierung der wachsenden Biber- und Wolfsschäden. So wurde 2020 zwar eine Biberverordnung erlassen, seither warteten die Landwirte auf handhabbare Bestimmungen. Die Biber sorgen mit Dammbauten an vielen Stellen immer wieder für Überflutungen, so dass Flächen nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Auch die Deutsche Bahn hat in Vorpommern mitunter Probleme, wenn ein Bahndamm durch Biberbauten destabilisiert wird.

Bei Wölfen habe es 2020 eine Populationsentwicklung gegeben, die die bisherigen Schätzungen übertroffen hat, erläuterte Kurreck. Die Zahl der Rudel war von 11 auf 15 gestiegen. „Hier muss dafür gesorgt werden, dass Schäfer und andere Tierhalter ihre Nutztiere tiergerecht, gesund und unversehrt auf Weiden halten können.“ 2020 hatten die Raubtiere im Nordosten deutlich mehr als 400 Nutztiere gerissen, so viele wie noch nie.

Im Zuge der Corona-Pandemie und des Preisverfalls wegen der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und Sachsen sind nach Kurrecks Angaben derzeit auch im Nordosten etliche Existenzen bei den Schweinehaltern gefährdet. Weil coronabedingt in vielen Schlachthöfen weniger Schweine verarbeitet werden, gebe es einen Rückstau bei Ferkeln und Jungschweinen in den Ställen.

Viele Tierhalter müssten länger füttern, die Tiere werden größer, der Platz wird knapper. Manche Schweinehalter hätten bereits Ställe dazugenommen, wenn das geht. Die Entwicklung folge dem aktuellen Geschehen immer mit einem Vierteljahr Verzögerung, da man in der Sauenhaltung „nicht einfach den Stecker umschalten kann.“

