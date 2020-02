Nahverkehr in MV: Wieder keine Einigung bei Tarifgesprächen

Schwerin

Intensive Gespräche und trotzdem keine Einigung: Die Entgeltverhandlungen bei den kommunalen Nahverkehrsbetrieben in MV ist am Montag wieder ergebnislos beendet worden. Die Gewerkschaft Verdi beharrt weiterhin auf ihrer Forderung für das Jahr 2020, einer Gehaltssteigerung von bis zu 20 Prozent (entspricht 458 Euro pro Monat und Beschäftigtem), teilte der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern mit.

Die Arbeitgeber hatten in dieser Verhandlungsrunde ihr Angebot hinsichtlich der Laufzeit angepasst, heißt es weiter in der Mitteilung. Sie boten 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis zum 30. Juni 2020. Dies lehnte die Gewerkschaft ab.

Gewerkschaft müsse sich bewegen

„Die Tarifkommission der Gewerkschaft sah sich leider nicht in der Lage, diesem Angebot zuzustimmen. Wir bedauern die nun wieder zu erwartenden Arbeitsniederlegungen mit den damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste”, so die Verhandlungsführerin Gabriele Axmann. „Ein weiterer Verhandlungstermin macht erst Sinn, wenn sich die Gewerkschaft erkennbar bewegt. Nun liegt es an Verdi, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.“

Die kurze Laufzeit begründet der Arbeitgeberverband damit, dass in der zweiten Jahreshälfte der Manteltarif verhandelt wird. Dabei geht es unter anderem um Regelungen zu Arbeitszeit und Zulagen. Daraus ergeben sich weitere Kosten, die jetzt noch nicht beziffert werden können. Mit einer kurzen Laufzeit hätte die Möglichkeit bestanden, die Forderungen insgesamt zu bewerten und im Gesamtpaket zu verhandeln, heißt es vom Verband.

Forderung würde 8,1 Millionen Euro kosten

Schon jetzt würden die Forderungen der Gewerkschaft ein Kostenvolumen von rund 8,1 Millionen Euro jährlich bedeuten. Dies hätten insbesondere die Kunden durch Fahrpreiserhöhungen und Angebotseinschränkungen zu tragen. Die aktuellen Verhandlungen beziehen sich ausschließlich auf die Entgelttabelle des TV-N Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Tarifvertrag wird aktuell von fünf Unternehmen unmittelbar und zwei Unternehmen mittelbar angewendet. Insgesamt sind von den Verhandlungen circa 1900 Beschäftigte betroffen.

