Rostock

Die Menschen wollen wieder mehr Natur erleben – diesen positiven Effekt kann man der Corona-Zeit wohl zuschreiben. Nachdem sie monatelang zu Hause „eingesperrt“ waren, weilten die Menschen wieder öfter in Wald und Flur. Auch Nationalparks sind dabei zu begehrten Anlaufpunkten geworden.

Grundsätzlich ist das gestiegene Interesse Grund zur Freude – ein Rückbesinnen auf das Natürliche, den Ursprung allen Lebens. Wichtig ist es gerade für Familien, um dem Nachwuchs die Bedeutung von Natur früh beizubringen. Schlecht ist diese Entwicklung jedoch, wenn sie bedeutet, dass Müllberge in den Wäldern liegen bleiben, seltene Pflanzen zertrampelt werden oder sie in waghalsige Manöver am Kreidekliff mündet, um noch tollere Fotos zu schießen.

Traurig genug, dass Hinweisschilder oft nichts mehr bringen. Hilft also nur Aufklärung. Durch mehr geschulte Ranger vor Ort zum Beispiel. Die Nationalparks dürfen mit dem Problem aber nicht allein gelassen werden. Auch Gastgeber könnten ihre Urlauber stärker für die Region sensibilisieren. Wenn wir in andere Länder reisen, informieren wir uns doch auch vorab, wie man sich verhält? Wieso gilt das eigentlich im eigenen Land für so manchen nicht? Bleibt zu hoffen, dass die uneinsichtigen Gäste in Zukunft wieder weniger werden. Und die echten Naturfreunde bleiben.

Von Virginie Wolfram