Nato-Fregatten: Darum liegen zwei Kriegsschiffe am Kreuzfahrtkai in Rostock

Warnemünde

Ein ungewöhnlicher Anblick erwartet Besucher des Warnemünder Kreuzfahrtkais seit Freitag: Dort haben zwei skandinavische Fregatten festgemacht. Nördlich liegt die dänische „Absalon“. Blickfang ist allerdings vor allem die norwegische „ Otto Sverdrup“ mit ihrer Tarnkappentechnologie. Die spezielle Form führt dazu, dass das Schiff schwerer vom Radar geortet werden kann.

Dabei wollen die Schiffe gesehen werden – zumindest während ihres derzeitigen Einsatzes: „Wir wollen Flagge zeigen, um Aggressionen zu verhindern und zu zeigen, dass wir nicht akzeptieren werden, dass andere diese Gewässer dominieren“, sagt der norwegische Kommodore Yngve Skoglund. Er ist Kommandeur des Ständigen Maritimen Einsatzverbands 1 der Nato, dem neben den beiden Fregatten in Warnemünde noch die kanadische Fregatte „ Fredericton“ sowie der deutsche Versorger „ Rhön“ angehören.

Zur Galerie Der Ständige Maritime Nato-Verband 1 ist bis Dienstag im Ostseebad zu Gast.

Spannungen zwischen Nato und Russland

Wen er mit den „Anderen“ meint, lässt Skoglund offen – aber gemeint ist freilich Russland. Seit der Annexion der Krim sowie der Kriege in der Ostukraine und in Syrien ist das Verhältnis zwischen der Nato und Russland angespannt. Diese Spannungen sind auch in der Ostsee spürbar, deutet Skoglund an: „Wir beobachten hier nicht nur Handelsschiffe, sondern auch andere Verkehre. Wir beobachten uns gegenseitig.“ Weitere Details will er aber auf Nachfrage nicht nennen. Dem Vernehmen nach sind aber Begegnungen zwischen Nato- und russischen Einheiten in diesem Jahr seltener als bei früheren Einsätzen.

Flagge zeigen will die Nato mit ihrem Besuch auch auf andere Weise: „Wir wollen für die Bevölkerung sichtbar sein“, betont Skoglund. „Alle sollen sehen, dass die Nato hier ist und dass dieser Einsatz ganz normal ist.“ Daher sei es auch kein Problem, dass die Fregatten wegen ihres Tiefgangs nicht den Marinehafen in Hohe Düne anlaufen können. Ein Open Ship, bei dem Interessierte die Schiffe besichtigen können, wird es allerdings bis zur Abfahrt am Dienstag nicht geben.

Stabilität bis heute wichtig

Skoglund stammt aus der norwegischen Hafenstadt Bergen, einer der Rostocker Partnerstädte. Seit 1990 ist er zum ersten Mal wieder hier: „Die Stadt war damals schon schön, aber sie hat seitdem eine einzigartige Entwicklung genommen.“ Die Partnerstädte verdankten ihre Entwicklung dem freien Handel zur See. Diesen sichere die Nato mit ihrer Präsenz bis heute. „Die Stabilität der internationalen Ordnung war für Rostock immer wichtig“, so der Kommodore. Allerdings sei in den letzten Jahren die internationale Sicherheitslage immer schwerer kalkulierbar geworden.

Die norwegische Fregatte spanischer Bauart ist 130 Meter lang und hat eine Crew von 130 Mitgliedern. Wie viele davon Frauen sind, weiß Kommandant Lars Larsson angeblich nicht: „Weil es egal ist“, wie er betont. Bewaffnet ist das Schiff mit See-See-Flugkörpern, Flugabwehr-Raketen, Torpedos zur Bekämpfung von U-Booten sowie einer Kanone mit Kaliber 7,6-Zentimeter.

Gebaut als Führungsschiff

Die dänische „Absalon“ wurde in Dänemark gebaut. „Sie hat grundsätzlich die gleichen Fähigkeiten wie die , Otto Sverdrup’“, erklärt Kommandant Paw Erik Møller. Die Hauptkanone habe jedoch mit 12,7 Zentimetern ein größeres Kaliber. „Und wir verfügen über ein 900 Quadratmeter großes Ro-Ro-Deck, auf dem Container mit einer mobilen Kommandozentrale aufgestellt werden können.“ Führungsschiff des Verbands ist dennoch das norwegische Schiff, weil die Norweger einfach an der Reihe waren.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem