Die Debatte rund um den vergifteten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ebbt nicht ab. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der Kremlkritiker „zweifelsfrei“ mit einem Gift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Nun droht die EU Russland offen mit Sanktionen. Dabei kommt die Sprache immer auch auf Nord Stream 2.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sagte dazu: Wer jetzt den Verzicht auf die Gaspipeline Nord Stream 2 fordere, übersehe, dass die Fertigstellung auch im deutschen Interesse liege. Und weiter: „Wir brauchen die Ostsee-Pipeline für die künftige Energieversorgung Deutschlands“, so Schwesig. Auch Leser beteiligen sich an der Kontroverse.

Putin und auch die USA können gefährlich werden

Willi Uttendorf sieht die Beziehungen kritisch: „Als erste Reaktion sollte der Russlandtag in MV abgesagt werden. Mit Menschen wie Putin macht man keine Geschäfte.“ Maik Lenske notiert daraufhin: „Da hat jeder seine eigene Meinung. Ist auch gut so. Es bleibt trotzdem ein gefährliches Spiel mit Putin.“

Stefanie Labs fragt: „Gab es nicht erst Ärger mit Amerika wegen der Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas? Was, wenn Amerika etwas mit der Vergiftung zu tun hat? Um das Projekt zu stoppen. Mit Geld bekommt man alles hin.“ Thomas Ratzlaff fügt hinzu: „Vielleicht waren es ja auch unsere amerikanischen Freunde der CIA. Destabilisierung ist deren Spezialgebiet.“

Unterdessen wurde bekannt, dass Russland Ermittlungen aufgenommen hat. Die Ermittler gehen einem Mordverdacht nach.

Zu den Überlegungen, Sanktionen zu verhängen, hält OZ-Leser Bernd Lohmann fest: „Wie immer blinder Aktionismus und Hascherei nach Aufmerksamkeit.“ Rocco Pantermoeller meint: „Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Da denken sich die Russen, nun haben wir das schon x-mal so gemacht, einmal geht es noch. Merkt ja keiner. Soll man das wirklich glauben?“

„ Amerika hat sich als Weltpolizei verabschiedet.“

Jens Ho stellt die Frage: „Warum Sanktionen? Die Amis sind nicht besser und der Russe hat immer geliefert. Natürlich ist der Anschlag ein Verbrechen, aber die Amis machen so was auch. Das Verhältnis zum Russen wäre besser, wenn vor 30 Jahren Gespräche auf Augenhöhe stattgefunden hätten. Wie können zwei Systeme auf dieser Welt überleben in Frieden? Wer könnte was dagegen haben?“

Holger Suhrbier zu den Überlegungen der EU: „Das ist Quatsch. Dann hätten wir zu den USA und anderen Ländern auch keine Beziehungen mehr haben dürfen. Das Projekt kann und darf bei den ausstehenden Metern nicht mehr gestoppt werden. Der Zug ist schon im Zielbahnhof.“

Toto Gajd stellt fest: „Jetzt hat Trump keine Lust mehr, die Weltpolizei zu spielen, und nun hat unsere Regierung den Job an sich gerissen.“

Helmut Augustyniak erkennt „kein deutsches Problem und keinen Grund, politische und/oder wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Russland zu fordern oder auszurufen.“

„Es basiert alles auf Annahmen und Mutmaßungen.“

Axel Hannemann gibt zu bedenken und fragt: „Haben sich die Täter schon gemeldet. Man hat keine Beweise und mischt sich in die Angelegenheiten eines anderen Staates ein. Wer hat das größte Interesse am Kalten Krieg mit den Russen? Heute ist so viel möglich, um alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Egal von wem.“

Peter Täufel setzt hinzu: „Und schon wieder basiert alles auf Annahmen und Mutmaßungen. Klar, das kommt einigen aber so was von entgegen. Jeder, der auch nur einen Funken Verstand hat, weiß, dass da ganz gewaltig was stinkt. Wer glaubt denn allen Ernstes, dass die den nach Deutschland hätten ausfliegen lassen, wenn von Regierungsseite ein Giftanschlag verübt worden wäre. Wer auch immer den verübt hat, hat genau das beabsichtigt, was jetzt passiert“, mutmaßt Täufel.

Anke Lippski findet: „Da hat sich Deutschland wieder ein Ei ins Nest geholt. Warum bloß. Was steckt dahinter?“

Deutschland als Spielball der Mächte?

Jörg Bies zur Frage Fertigstellung der Pipeline: „Warum auch nicht? Die Leitungen liegen ja schon.“ Hendryk Cz sieht es genauso: „Warum auch nicht? Es ist ja nur eine Vermutung, dass die russische Regierung an der Vergiftung beteiligt war. Im Übrigen sollte man mal die rechtsradikalen Vorträge des Nawalny übersetzen. Was natürlich eine Vergiftung nicht rechtfertigt.“

Annette Schulz fragt sich, so schreibt sie es, „was das eine mit dem anderen zu tun hat. Es werden doch trotzdem Avocado importiert, obwohl dafür der Regenwald abgeholzt wird. Und war es wirklich der Russe oder doch der Ami? Weil der Ami nicht will, dass die Deutschen russisches Gas bekommen. Und Deutschland der Spielball der beiden?“

