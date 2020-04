Kostenlos bis 10:23 Uhr Nebenjobs weggebrochen: Studenten in MV sind durch Corona-Krise in Not

Durch die Corona-Krise fallen viele Nebenjobs für Studierende weg. Wer kein Bafög bezieht, steht vor einem Problem. Deshalb fordert das Bündnis „Soforthilfe für Studierende“ eine finanzielle Hilfe für Betroffene – in Höhe von 3000 Euro.