Nach dem Aufreger auf dem Konzert von Nena in Schönefeld am Sonntag, hat ein Veranstalter aus Wetzlar eine bevorstehende Veranstaltung der Sängerin abgesagt. In Bergen auf Rügen ist sie dagegen am 8. August auf der Waldbühne zu sehen und hören. Die OZ-Leser haben darüber abgestimmt, ob sie das Konzert besuchen würden.