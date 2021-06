Bergen

Pop-Ikone Nena kommt nach Rügen! Die Sängerin ist am 8. August mit einem Open-Air-Konzert auf der Waldbühne Rügen in Bergen zu erleben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

„Endlich finden wieder Konzerte statt! Endlich wieder tanzen und feiern ohne Tests und ohne Pflichten! Einfach fallen lassen und die Show genießen! Nena will genau das zusammen mit ihrer Band auf der Waldbühne“, informieren die Betreiber. Der Ticketverkauf ist bereits gestartet und sehr gut angelaufen. Die ersten drei Reihen seien bereits ausverkauft. Zum jetzigen Zeitpunkt können insgesamt 1500 Konzertkarten verkauft werden. Möglich, dass die Zahl der Tickets noch bis auf 2500 steigen kann. Die Ticketpreise liegen zwischen 55 bis 66 Euro sowie 165 Euro in der VIP-Lounge. Der Abendkassenaufschlag beträgt 10 Euro.

Am 10. Juli steht Pietro Lombardi auf der Waldbühne, am 24. Juli folgt das Electronic-Summer-Open-Air. Auch Beatrice Egli ist am Start, hier kann man sich den 14. August vormerken , am 15. August folgt dann Comedian Markus Krebs. Am 4. September sind Helge Schneider & The Snyders zu Gast, am 5. September gibt es einen Schlagerabend mit Howard Carpendale & Julian David.

Tickets gibt es auf der Website www.waldbuehne-ruegen.de oder auf Reservix.

Von OZ