Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen Rechtsextreme überprüft, die sich in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) um ein Lagerfeuer versammelt hatten. Dabei soll ein 28-Jähriger die Einsatzkräfte unter anderem mit Tritten gegen den Kopf angegriffen und verletzt haben. Nach seiner Festnahme versuchte ein rechter Mob den Mann zu befreien.

Rechter Gewaltexzess - Neonazis verletzen drei Polizisten – Großeinsatz in Löcknitz

