Neptune Energy fördert hochwertiges Erdöl in Vorpommern

Mesekenhagen

Ein großer Stahlkolben bewegt sich gleichmäßig auf und ab. Dafür sorgt ein Gegengewicht – ein sogenannter Pferdekopf. Für den Betrachter vollführt dieser praktisch eine ständige Nickbewegung. Das markante Bauteil ist mittels einer Stange mit einem an der Erdoberfläche befindlichen Pumpenbock verbunden. „Wir fördern mit sogenannten Pferdekopfpumpen Erdöl aus einer Tiefe von 2200 bis 2500 Metern“, erläutert Andreas Köhn.

24-Stunden-Betrieb in Mesekenhagen

Der gelernte Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik leitet die Arbeiten an zwei Betriebsplätzen in Mesekenhagen (Vorpommern-Greifswald). Zudem ist er für den Bereich Lütow mit seinen umliegenden Bohrungen auf der Insel Usedom verantwortlich. Seit Jahrzehnten fördert die niedersächsische Firma Neptune Energy an diesen Standorten im Nordosten Öl.

Andreas Köhn ist Betriebsleiter der Öl-Förderstellen in Mesekenhagen (Vorpommern-Greifswald) und Lütow auf Usedom. Quelle: Christian Rödel

Köhns Team besteht aus sieben Mitarbeitern. Hinzu kommen Spezialisten von Fremdfirmen, die beispielsweise anstehende Wartungsarbeiten vornehmen.

Die Betreiberfirma hat kräftig investiert. „Seit 2020 sind wir in Mesekenhagen auf einen 24-Stunden-Betrieb umgestiegen“, sagt Köhn, der seit 2012 im Betrieb tätig ist. Ihm und seiner Mannschaft gelang es, die Jahresgesamtproduktion vor den Toren Greifswalds und in Lütow in den vergangenen Jahren mehr als zu verdoppeln. Waren es 2018 noch circa 3600 Tonnen, so sind es aktuell etwa 9000 Tonnen.

Rohstoff wird in Leuna verarbeitet

Es handelt sich also nicht um große Mengen des schwarzen Goldes, die derzeit im Nordosten gefördert werden. Zum Vergleich: Allein Neptune Energy holt deutschlandweit mit insgesamt circa 400 Mitarbeitern unter anderem in Speyer (Rheinland-Pfalz), Rühlermoor (Niedersachsen) und an Standorten im Raum Hannover (Niedersachsen) jährlich 303 000 Tonnen Erdöl aus den Tiefen der Erde.

„Doch das von uns in Vorpommern geförderte Öl ist qualitativ sehr hochwertig“, verdeutlicht Köhn. Die TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH verarbeitet und vertreibt den mittels Tanklastern transportierten Rohstoff in Leuna (Sachsen-Anhalt).

„Eingesetzt wird das Erdöl in der Chemieindustrie, in der Pharmaindustrie für die Produktion von Arzneimitteln, für die Herstellung von Kunststoffen. Nur ein kleiner Teil dient der Erzeugung von Kraftstoffen“, erläutert Sandra Finger, Chefin der Berliner Repräsentanz des Öl- und Gas-Unternehmens.

Die Neptune-Energy-Gruppe Der Volkseigene Betrieb Kombinat Erdöl-Erdgas Gommern begann zu DDR-Zeiten mit der Erdölförderung in Lütow auf Usedom im Jahre 1966. In Mesekenhagen bei Greifswald startete er die Produktion im Jahre 1988. Nach der Wende wurde der Betrieb privatisiert. Neptune Energy in Deutschland – seit 2018 Teil der Neptune Energy-Gruppe, die ihren Hauptsitz in London hat – bzw. das Vorgängerunternehmen Deutsche Schacht- und Tiefbohrgesellschaft übernahmen die Ölförderung an den Standorten 1994. Die Neptune-Energy-Gruppe unterhält Produktionsstandorte im Vereinigten Königreich, in Norwegen, in den Niederlanden, in Deutschland, Algerien, Ägypten, Indonesien und Australien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 1400 Mitarbeiter. Pro Tag liegt allein die Ölproduktion der Gruppe insgesamt bei rund 22 200 Tonnen. Zum Vergleich: In Mesekenhagen und Lütow werden täglich insgesamt rund 30 Tonnen gefördert.

„Die Ölförderung ist ein etwas exotisch anmutender Bestandteil des Dorflebens“, verdeutlicht Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein (Wählergemeinschaft Meskenhagen). Die aus acht Ortsteilen bestehende Gemeinde vor den Toren Greifswalds mit ihren insgesamt 1070 Einwohnern profitiere jedoch nicht nennenswert von den entsprechenden Steuereinnahmen, erklärt Seidlein.

Vor Jahren Hoffnung auf „Öl-Boom“

Hoffnungen auf zumindest einen kleinen Öl-Boom in der Region hatte vor gut zehn Jahren das deutsch-kanadische Unternehmen Central European Petroleum (CEP) geweckt. Denn es war auch im Raum Mesekenhagen aktiv.

Konkret vermutete CEP hier größere, noch nicht erschlossene Erdölvorkommen. In einem Bereich, in dem bereits 1988 der Volkseigene Betrieb Erdöl-Erdgas Gommern zu DDR-Zeiten mit der Ausbeutung der Bodenschätze begonnen hatte. Entsprechende Erkundungsarbeiten wurden deshalb von CEP vorgenommen.

Letztlich stellten diese Bergbau-Spezialisten jedoch nicht nur hier, sondern auch an den Standorten im Bereich Barth (Vorpommern-Rügen) sowie in Pudagla und Lütow auf Usedom (Vorpommern-Greifswald) ihre Aktivitäten ein.

„CEP konzentrierte sich auf die Erkundung der vermuteten Lagerstätte bei Saal in der Nähe von Barth“, heißt es aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium. Ziel sei es gewesen, den Nachweis zu führen, wie das Erdöl aus der Lagerstätte gewonnen werden kann. Alle Erkundungsbohrungen seien letztlich bergtechnisch verwahrt, also gesichert worden. Die Bohrplätze habe man zurückgebaut. „Eine wirtschaftliche Förderung war unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen offensichtlich nicht gegeben“, erklärt Ministeriumssprecherin Wiebke Wolf.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen wichtig

Köhn und seine Mannen wollen derweil die Ölförderung an ihren Standorten in Vorpommern fortführen. Wie in der Branche üblich, erfolgen regelmäßige Produktions- und Lagerstättenbewertungen. „Wir halten am Standort fest“, so Sandra Finger.

Dabei spielen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – nicht zuletzt der Erdölpreis und die Nachfrage – eine wichtige Rolle. Zudem sei man an bestehende rechtliche und technische Vorgaben gebunden, erklärt die Pressesprecherin.

Eine bedeutsame Ausweitung der Fördermengen ist kurzfristig nicht vorgesehen. Und Neptune Energy plane derzeit auch keine weiteren Standorte im Nordosten. Dabei liege die Betonung auf „derzeit“.

Von Volker Penne