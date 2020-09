Landkreis Rostock-Neu Brodersdorf

Ein Defekt an einem elektrischen Gerät hat offenbar am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in Neu Broderstorf bei Rostock geführt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 18.45 Uhr in dem Wohnhaus in der Pastower Straße ausgebrochen. Die Bewohner hatten, nachdem die Feuerwehr verständigt wurde, ihre Bleibe selbständig verlassen. Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, drang dichter Rauch aus einem der Zimmer im obersten Stock des Hauses.

Brandherd schwierig für Einsatzkräfte zu erreichen

Unter schwerem Atemschutz betraten die Kameraden mehrerer freiwilliger Wehren das Wohngebäude. Da der obere Bereich, in dem das Feuer ausbrach, mit diversen Sachen zugestellt war, hatten es die Einsatzkräfte nicht leicht, an den Brandherd zu gelangen. So lagerten dort unter anderem Holz und anderes brennbares Material, wie Gaskartuschen und ein 10-Liter-Benzinkanister. Erst nach geraumer Zeit gelang es, die Flammen endgültig zu löschen.

Ermittler: Technischer Defekt könnte Brandursache sein

Der Kriminaldauerdienst der Polizei wird nun die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufnehmen. In einer ersten Analyse hieß es von den Beamten, dass ein Defekt an einem technischen Gerät das Feuer verursacht haben könnte. Zumindest das betroffene Zimmer ist vorerst nicht mehr nutzbar.

Von Stefan Tretropp