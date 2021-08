Dass die Lage an der Rostocker Uni-Klinik so dramatisch ist, liegt auch an der Infrastruktur: Die einzelnen Kliniken sind über die ganze Stadt verstreut, das kostet Personal und Geld. Nun denken Aufsichtsrat und Vorstand offenbar über einen kompletten Neubau nach. Wo der entstehen könnte, was das kostet und welche Vorteil eine Zentralklinik hätte.