Schutow statt Schillingallee? Neubau statt Ärger mit dem Denkmalschutz? Die Rostocker Uni-Medizin lässt von Fachleuten prüfen, ob sie im Herzen des Hansaviertels eine Zukunft hat – oder ob nicht ein kompletter Neubau an anderer Stelle in der Hansestadt mehr Sinn machen würde.

Insgeheim sollen die Verantwortlichen schon ein Auge auf Schutow geworfen haben. Dort wäre genügend Platz für alle Einrichtungen der Uni-Medizin, und für Patienten wäre das Krankenhaus auch aus dem Umland deutlich leichter und schneller erreichbar.

Chefs lassen Optionen prüfen

Offiziell halten sich Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb und Vorstandschef Christian Schmidt noch bedeckt. Sie bestätigen lediglich unisono, dass sie alle Optionen für die Zukunft des größten Krankenhauses im Land prüfen lassen. Fest steht nur: Die bisherige Struktur kann sich die Uni-Medizin nicht mehr leisten.

Standorte in der gesamten Stadt, die Doppel-Strukturen nötig machen: Das sei nicht die Zukunft, heißt es aus dem Vorstand. Dann die Folge der „Verteilung“: Die Uni braucht deutlich mehr Personal. So müssten an den „Außenstandorten“ zum Beispiel zusätzliche Anästhesisten und Radiologen bereitgehalten werden. Patienten müssten zwischen den einzelnen Standort hin- und hergefahren werden. „Die Uni-Medizin arbeitet mit infrastrukturellen Nachteilen, weil sie auf mehrere Standorte in teilweise sanierungsbedürftigen Gebäuden verteilt ist“, lassen Vorstand und Aufsichtsrat auf OZ-Anfrage ausrichten. „Trotz bestmöglicher Organisation bedeutet dies häufig einen erhöhten Personalaufwand.“

Schillingallee hat keinen Platz mehr

An der Schillingallee geht der Uni zudem der Platz aus. Neubauten sind dort kaum mehr möglich. Einfach alte Gebäude abreißen oder zumindest umbauen – das hat zuletzt immer wieder Konflikte mit dem Denkmalschutz mit sich gebracht.

Baut die Uni nun einen anderen Standort, könnte das auch für die Stadt von Nutzen sein: Allein im Hansaviertel gehören der Klinik mehr als 100 000 Quadratmeter in bester Wohnbau-Lage, ideal erschlossen und verkehrsgünstig gelegen. Genau solche Standorte sind in Rostock begehrt, sagt Jan-Hendrik Brincker (CDU), Vorsitzender des Rostocker Bauausschusses. „Ich kenne diese Pläne nicht, höre davon zum ersten Mal. Aber wenn es so kommen sollte, wäre das auf lange Sicht für Rostock nicht schlecht.“ Zum Wohnen sei das Hansaviertel ideal, wenn der „Uni-Verkehr“ wegfalle, werde es im Viertel noch ruhiger. „Das ist eine interessante Entwicklung.“

Und: Durch einen Verkauf der Flächen könnte das Land einen Teil der Umzugs- und Neubau-Kosten direkt wieder einnehmen. Pro Quadratmeter, so schätzen es Experten, seien an der Schillingallee mindestens 200 Euro realisierbar – macht unter dem Strich mindestens 20 Millionen Euro Erlös. Auch die Flächen in der KTV dürften Millionen einbringen.

Bau mit privaten Partnern?

Wie teuer eine komplett neue Uni-Klinik wäre, ist komplett offen. 500 Millionen Euro Minimum dürften aber im Raum stehen. Doch auch über die Finanzierung machen sich die Verantwortlichen bereits Gedanken: Aus dem Umfeld des Vorstandes heißt es, sowohl die Schleswig-Holsteiner Klinik-Kollegen als auch jene in Köln (von dort stammt Vorstandschef Christian Schmidt) hätten gute Erfahrungen mit den so genannten „Private-Public-Partnership“-Projekten (PPP) gemacht.

Private Unternehmen haben dort die neuen Krankenhäuser finanziert und gebaut, die Kliniken mussten sich „nur“ noch auf Jahrzehnte abgesichert einmieten. Pro Standort wurden im Nachbarland rund eine halbe Milliarde Euro verbaut.

Von Andreas Meyer