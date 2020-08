Im November 2018 war ein 35-Jähriger bei Dacharbeiten an einer Lagerhalle etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt und später an seinen Verletzungen gestorben. Der Chef der Dachsanierungsfirma aus Schwerin, ein 33-Jähriger, muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll den Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß eingewiesen haben.