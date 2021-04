Neubrandenburg

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch auf einen Schlag drei Transporter in Neubrandenburg gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, standen die Fahrzeuge vor und auf einem eingezäunten Grundstück im Ortsteil Weitin an der Bundesstraße 104. Nach bisherigen Ermittlungen wurden alle drei Transporter, darunter ein nicht zugelassenes Pritschenfahrzeug der Marke VW T5, weggefahren, was auf organisierte Kriminalität hindeute.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 35 000 Euro geschätzt. Eine erste Suche in der näheren Umgebung blieb erfolglos, die Fahndung nach den Fahrzeugen und Tätern laufe aber weiter auf Hochtouren.

Zu den Fahrzeugen macht die Polizei folgende Angaben. Bei dem zugelassenen Fahrzeug handelt es sich um einen 12 Jahre alten, weißen VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen NB-EV3. Der Wert wird auf ca. 18 000 Euro geschätzt. Bei den beiden abgemeldeten Fahrzeugen handelt es sich zum einen um einen VW T5 Pritsche, welcher auch als Trailer zum Transport von Fahrzeugen genutzt werden kann. Das Fahrzeug ist weiß, 11 Jahre alt und hat einen Wert von ca. 7000 Euro. Bei dem zweiten abgemeldeten Fahrzeug handelt es sich um einen VW T5 Multivan. Dieser T5 ist schwarz, 11 Jahre alt ist und hat einen Wert von ca. 10 000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen oder dem Verbleib der Fahrzeuge bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von dpa