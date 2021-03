Neubrandenburg

Die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten sollten mit der Wiedereröffnung des Handels bis Ende des Jahres 2022 außer Kraft gesetzt werden. Mit dieser Forderung geht der Präsident der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Blank, am Mittwoch vor dem Bund-Länder-Gipfel an die Öffentlichkeit. „Die behördlichen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben weite Teile des Einzelhandels an den Rand des wirtschaftlichen Ruins geführt. Unternehmerische Existenzen sowie Arbeitsplätze der Beschäftigten stehen auf dem Spiel“, erklärte Blank laut Pressemitteilung. Mit der jetzt zwingend notwendigen Öffnung des gesellschaftlichen Lebens werde auch der Handel in weit größerem Maße als bisher wieder möglich werden. Diese Situation müsse genutzt werden, um unternehmerische Existenzen in besonderer Weise im Einzelhandel zu erhalten, so Blank.

Der Druck der Wirtschaft vor dem am Mittwochnachmittag stattfindenden Bund-Länder-Gipfel wächst. Öffnungsperspektiven müssen her, so die einhellige Forderung. IHK-Präsident Blank dazu: „Die Corona-Pandemie hat außergewöhnliche Einschränkungen und Belastungen für den Einzelhandel gebracht. Darauf gilt es mit dem Lösen bürokratischer Bremsen wie den Ladenöffnungszeiten zu reagieren.“

Von OZ