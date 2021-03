Rostock

Schulen und Kitas trotz steigender Infektionszahlen komplett und weitgehend normal im Regelbetrieb laufen lassen. Etliche Studien und Untersuchungen hätten länderübergreifend gezeigt, das dies kein Problem sei. Denn es haben sich nur ganz wenige Kinder mit dem Virus infiziert. Das erklärte der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg, Dr. Sven Armbrust. „Wir haben ein Problem der Macht der kleinen Zahlen“, sagt Armbrust und spielt damit auf den Inzidenzwert an, der als Grundlage für politische Entscheidungen in der Pandemie herangezogen wird. „Ich empfinde es außerdem als Skandal, dass wir nach einem Jahr in diesem Staat noch nicht in der Lage sind, die wirklich durch Corona Gefährdeten, nämlich die Alten, in effektiver Art und Weise zu schützen.“ Mit diesen und weiteren Aussagen in einer kürzlich gehaltenen Rede vor dem Kreiselternrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sorgt der Mediziner für Wirbel. Nicht zuletzt das Youtube-Video erhitzt die Gemüter.

Schwere Verläufe über Wochen

So reagiert unter anderem der Berufsverband der Kinder und Jugendärzte MV empört: „Es entsteht der Eindruck, dass Covid-19-Infektionen im Kindes- und Jugendalter eine Bagatellerkrankung darstellen“, erklärt Pressesprecher Steffen Büchner. Er verweist darauf, dass insbesondere die britische Mutante B1.1.7 hauptsächlich bei jüngeren Patienten häufiger zu schweren Verläufen führe.

Zu den Symptomen gehörten Fieber bis zu 40 Grad Celsius, schwere Erkältungsanzeichen, Kopfschmerzen sowie Abgeschlagenheit. „Gerade größere Jugendliche leiden unter schweren Komplikationen, die über mehrere Wochen anhalten“, so Büchner. Der Güstrower Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin warnt vor möglichen Spätfolgen. Dazu gehörten Gefäßentzündungen, die auch die Herzkranzgefäße betreffen können. Die Patienten liefen Gefahr, eine bleibende Leistungsminderung des Herzmuskels zu erleiden.

Zahl der Infizierten stark gestiegen

Starke Anstiege bei Positivfällen hatten die 34 Kinder- und Jugendarztpraxen im Nordosten vermeldet, die wöchentlich nach erfolgten Tests die Zahlen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) übermitteln. So wurden in den beiden Vorwochen 20 bzw. 16 Infizierte festgestellt. Der Lagus-Lagebericht der vergangenen sieben Tage zeigt, dass es in der Gruppe der bis Vierjährigen 44 Infektionen gab. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen wurden 115 Corona-Fälle registriert.

Die Kinder und Jugendlichen seien keine Treiber der Pandemie. Darin stimmt der Berufsverband mit dem Neubrandenburger Chefarzt überein. Anders als dieser sehen es die 120 niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte aber nicht als ausreichend an, nur die Lehrer und Mitarbeiter der Schulen und Kitas einmal wöchentlich zu testen. „Vielmehr sollten alle Kinder, Lehrer und Mitarbeiter zweimal wöchentlich verpflichtend gecheckt werden“, so Büchner. So könne man versuchen, mögliche größere Ausbrüche der Infektionen in der dritten Welle zu verhindern. Gleichzeitig stelle dies die Basis für eine mögliche Öffnung der Schulen und Kitas dar.

Von Volker Penne