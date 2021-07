Neubrandenburg

Was will man denn mit dem Kennzeichen eines Polizeiautos? Vielleicht war es eine Mutprobe – jedenfalls hat ein 34-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend in Neubrandenburg das Nummernschild von einem Peterwagen abgebrochen. Mit dieser Trophäe rannte er dann weg, wurde jedoch von den Beamten verfolgt und gefasst.

Wie konnte es zu dem Vorfall kommen? Nach Polizeiangaben waren in der Straße An der Hürde aufgrund eines Einsatzes mehrere Funkstreifenwagen geparkt. Die Polizeibeamten hörten „ein knackendes Geräusch“ aus dem Bereich, in dem die Wagen geparkt waren, und den Mann wegrennen. „Unverzüglich nahmen die Beamten die Verfolgung der männliche Person auf und konnten diese nach kurzer Zeit stellen“, bilanziert ein Sprecher der Polizei am Sonnabendmorgen.

Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung

Der Mann hatte das Kennzeichen mitsamt der Halterung abgerissen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung erstattet. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro beziffert.

Von RND/pat