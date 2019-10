Die Stadt Neubrandenburg will das Gebäudeensemble in der Neustrelitzer Straße unter Schutz stellen, weil es an die Stadtentwicklung erinnert. Charakteristisch ist vor allem das Wandbild „Die Quelle“ von Wolfram Schubert, das an Wladimir Iljitsch Lenin erinnern sollte. Die Eigentümer appellierten bereits die Verwaltung, Modernisierungen weiterhin unkompliziert zu ermöglichen.