Neubrandenburg

Eine Radfahrerin hat sich in Neubrandenburg bei einem Sturz schwer verletzt, nachdem sie einem Hund ausweichen musste. Die 65-Jährige sei am Samstagabend auf einem gemeinsamen Rad-und Gehweg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Am Fahrbahnrand habe ein Hundebesitzer mit seinem Jack Russel Terrier gestanden.

Als die Radfahrerin an den beiden vorbeifuhr, sei der angeleinte Hund plötzlich auf den Radweg gelaufen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Frau aus und stürzte.



Von RND/dpa