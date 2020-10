Polizei gibt Tipps - Nach Einbrüchen in Kleingärten in Neubrandenburg: So machen Sie Ihre Laube sicher

Wenn die Tage kürzer werden und sich weniger Menschen in den Kleingartenanlagen Mecklenburg-Vorpommerns aufhalten, nimmt die Zahl der Einbrüche zu – wie zuletzt in Neubrandenburg. Die OZ hat die wichtigsten Tipps der Polizei, wie Sie Ihre Laube sicher machen können, zusammengefasst.