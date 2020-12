Die Marke Real steht zum Verkauf. Doch was wird aus den Filialen? In MV bangen 1000 Mitarbeiter an acht Standorten um ihre Zukunft. Immerhin ist jetzt klar, dass Kaufland deutschlandweit 92 Märkte übernehmen darf. Aber für eine Filiale in MV hat dies das Kartellamt verboten.