Neubrandenburg

Nach dem Auffinden einer verletzten jungen Frau in Neubrandenburg ermittelt die Polizei die näheren Umstände des Vorfalls. Die Beamten wenden sich gegen Gerüchte in sozialen Medien. Passanten hatten die 22-jährige Frau aus Neubrandenburg am Sonntagmorgen auf einem Weg im Kulturpark entdeckt und Rettungskräfte gerufen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten.

Neben der Verletzten stand ihr Baby im Kinderwagen, das aber unverletzt geblieben war. Am Montag habe es eine erste, kurze Vernehmung der Frau gegeben. Trotzdem seien die Umstände noch nicht geklärt, auch sei unklar, ob eine Straftat begangen wurde. Mit der Mitteilung wolle man aber Gerüchten über eine Vergewaltigung in sozialen Medien „entschieden entgegentreten.“

Von RND/dpa/pat