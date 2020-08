Neubrandenburger Kaufhof schließt: Warenhaus startet Ausverkauf

Neubrandenburg

Im Neubrandenburger Kaufhof-Warenhaus im Stadtzentrum hat der Ausverkauf begonnen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag sagte, haben alle bisherigen Bemühungen, den Kaufhausstandort doch noch zu erhalten, keinen Erfolg gebracht. In den Schaufenstern wird großformatig mit Rabatten bis 50 Prozent und dem Spruch „Wir schließen“ für den Verkauf der bestehenden Waren geworben. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mit Wismar, Rostock und Neubrandenburg bisher drei Standorte des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns (Düsseldorf).

50 Häuser schließen bundesweit

Bundesweit sollten nach letzten Angaben des Gesamtbetriebsrates 50 der insgesamt 172 Kaufhausstandorte schließen - Neubrandenburg als einziges Haus in Mecklenburg-Vorpommern. Von der Filiale in Neubrandenburg wollte sich niemand offiziell dazu äußern.

Die Stadt habe sich zuletzt auch an die Schweriner Landesregierung mit Bitte um Hilfe gewandt, erklärte der Sprecher. Es habe aber noch keine Reaktion gegeben. Neubrandenbug hoffe auf eine schnelle Neuvermietung des Gebäudes, wenn es keine andere Lösung für Kaufhof mehr gebe. Das Stadtzentrum als Handelsstätte bleibe attraktiv. Betroffen vom Aus wären etwas mehr als 30 Mitarbeiter des Hauses. Von Seiten der Gewerkschaft ver.di hieß es, dass das Warenhaus bis Ende Oktober seine Waren verkaufen will.

