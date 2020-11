Neubrandenburger Studentin gefesselt und Familie erpresst: Fünf Jahre Haft gefordert

Neubrandenburg

Im Prozess wegen erpresserischen Menschenraubes am Landgericht Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Freiheitsstrafe für den Täter gefordert. Der 21-Jährige stand wegen eines schief gelaufenen Drogengeschäftes unter Druck, sagte Staatsanwalt Toralf Günther am Donnerstag. Der Mann hatte gestanden, die 19-jährige Studentin im März in Neubrandenburg in einer Wohnung mit einer Pistole bedroht und gefesselt zu haben, um von ihrer Familie 15 000 Euro zu erpressen. Zur Geldübergabe kam es aber nicht. Der Vater hatte eine Zahlung am Telefon abgelehnt. Die Studentin wurde allein in der Wohnung zurückgelassen, konnte sich befreien und Hilfe holen. (Az.: 23 KLs 17/20 jug)

Lesen Sie auch: Not in der Justiz: Warum in MV so viele Richter, Staatsanwälte und JVA-Beamte fehlen

Schwerin: Familie steht wegen Subventions- und Sozialbeitragsbetrugs vor Gericht

Freispruch für Mittäter gefordert

Für einen mitangeklagten 19-jährigen Bekannten des Täters forderte der Staatsanwalt Freispruch. Der junge Mann hatte die Frau, die er schon länger kannte, zwar in seine Wohnung gelockt. Er sei aber dann selbst zum Opfer des Erpressers geworden. Im Prozess wurde zudem bekannt, dass der 21-Jährige wenige Tage vor der Tat wegen Geldnot schon eine andere Erpressung versucht hatte, die aber scheiterte. Das Landgericht wollte noch am Nachmittag ein Urteil verkünden.

Von dpa