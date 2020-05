​Neubrandenburgs CDU-Chef Frank Benischke zurückgetreten

Neubrandenburg

Neubrandenburgs CDU-Chef Frank Benischke ist am Sonntag zurückgetreten. Benischke, der auch Geschäftsführer der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft Neuwoges ist und zahlreiche Ehrenämter innehat, war zuletzt wegen Unregelmäßigkeiten bei der Überlassung von Räumen an den CDU-Stadtverband in die Kritik geraten.

„Ausgelöst von einem letztlich von mir zu verantwortenden organisatorischen Missstand in meiner beruflichen Tätigkeit, gab es in den letzten Wochen heftige Diskussionen und Kontroversen in der Stadt Neubrandenburg“, heißt es in dem Schreiben. Diese hätten sich zuletzt über den eigentlichen Anlass hinaus ausgeweitet. „In diesem Zusammenhang wurden auch meine Ehrenämter und damit zusammenhängende mögliche Konflikte mit meinem Hauptberuf angesprochen“, schrieb er.

Sofortiger Rücktritt

„Um solchen, letztlich auch für die CDU schwierigen Auseinandersetzungen künftig aus dem Weg zu gehen, halte ich es für sinnvoll, mit sofortiger Wirkung mein Ehrenamt als Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU niederzulegen“, erklärte Benischke.

