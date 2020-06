Kamminke

Das Fischerdorf am Haff nimmt Kurs für das nächste große Tourismus-Vorhaben: Kamminke will seinen Hafen ausbauen, für 8,5 Millionen soll ein kleines Schmuckstück am Wasser entstehen.

„Wir haben in den letzten Jahren viel geschafft, wichtige Straßen saniert, den Radweg nach Swinemünde gebaut und die Jugendbegegnungsstätte am Golm auf einen super Stand gebracht“, sagt Bürgermeister Uwe Hartmann ( CDU). „Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Hafen, aber der ist natürlich besonders charakteristisch für einen Ort und gewissermaßen immer ein Vorzeige-Objekt“, unterstreicht das Gemeindeoberhaupt die Wichtigkeit des Projekts.

Kamminkes Bürgermeister Uwe Hartmann (CDU). Quelle: OZ-Archiv

Gespräche schon im Frühjahr geplant, doch dann kam Corona

Er drückt deshalb jetzt aufs Tempo. Das Orts-Parlament hat sich bereits für die Entwicklung ausgesprochen. „Eigentlich wollten wir im Frühjahr schon beim Land wegen Fördergeld vorstellig werden. Aber dann kam Corona“, sagt Hartmann: „Jetzt heißt das Ziel, die wichtigen Gespräche noch im Spätsommer oder Herbst führen zu können.“

Die Gemeinde braucht für das teure Vorhaben eine hohe Förderung aus Schwerin, verdeutlicht René Bergmann, Leiter des zuständigen Amtes Usedom-Süd. Denn Kamminke will eine neue Attraktion an zentraler Stelle schaffen. Geplant sind 60 neue Bootsliegeplätze. „Bislang können Wasserwanderer nur vereinzelt an der Kaimauer festmachen, die kaum Platz bietet. Zudem ist das bei Wellengang nicht sehr angenehm“, schätzt Bergmann ein.

220-Meter-Wellenbrecher soll Wasser im Hafen beruhigen

In den Entwürfen für das neue Areal ist ein komplett neues Hafenbecken vorgesehen. Dafür sollen neue West- und Ostmolen gebaut werden. Ein 220 Meter langer schwimmender Wellenbrecher soll für ruhige Bedingungen im Hafen sorgen. Zudem geplant: Ein neuer 100 Meter langer Schiffsanleger und ein Schwimmsteg für die Kamminker Fischerboote.

An Land soll ein schicker neuer Hafenvorplatz entstehen, der auch als Kurplatz für Veranstaltungen genutzt werden kann. „Außerdem wollen wir einen Spielplatz mit Sportmöglichkeiten bauen“, sagt Bürgermeister Hartmann. Seine Gaststätte, die im Hafenbereich bereits existiert, bleibt erhalten und dient Urlaubern als Anlaufpunkt.

Hoffnung auf Baustart 2021

Die Planungen für den neuen Hafen stehen. Wenn alles gut laufe, könne man noch 2021 mit dem Bau beginnen. Hartmann widerspricht vor dem Hintergrund der Pläne auch Kritikern an einem neuen Feriengebiet im Ort. Am Mühlenweg wollen Schweriner Investoren 20 Ferien-Quartiere in Reetdach-Häusern bauen. Hartmann: „Wenn wir den Hafen sanieren und insgesamt attraktiver für Urlauber werden, brauchen wir neue Ferien-Domizile.“

Einer Statistik von Gegnern des Neubaugebietes, wonach in Kamminke bereits 1000 Ferienbetten auf 250 Einwohner kommen, entgegnet er: „Fast 700 Schlafmöglichkeiten entfallen bereits auf den Campingplatz. Das ist eine andere Kategorie. Unser Ort kann deshalb sehr wohl noch Ferien-Domizile vertragen.“ Anders als die Seebäder vorn an der Usedomer Ostseeküste, sei das Hinterland nicht überfüllt.

Kritik an neuen Ferienhäusern im Ort

„Wenn wir weitere Ferien-Unterkünfte bauen, stärkt das unsere Wirtschaft ohne den ursprünglichen Charakter des Dorfes zu beschädigen. Wir können ja heute nicht mehr alle von der Fischerei leben“, argumentiert der Bürgermeister.

SPD-Kommunalpolitiker Günther Jikeli aus der Stadt Usedom, der einige Kamminker Gegner des neuen Ferienhausgebietes unterstützt, sieht das anders: „Man muss doch die ganze Insel sehen, die erstickt schon im Urlauberverkehr Wir brauchen hier keine weitere Versiegelung von wichtigen Naturflächen“, meint der Kreistagsabgeordnete. Zudem seien die neuen Reetdachhäuser in einem geologisch sensiblen Bereich am Kliff geplant, und sie sollen in einem Landschaftsschutzgebiet entstehen, kritisiert Jikeli.

Ob mit dem neuen Feriengebiet umweltrechtlich alles in Ordnung sei, sollten die Behörden klären, erwidert Hartmann. Nach öffentlicher Auslegung der Pläne bis Ende vergangener Woche sichtet das Kreis-Umweltamt nun Widersprüche von Bürgern und Naturschutzverbänden. Dann beginnen die Genehmigungsverfahren. Die Schweriner Investoren wollen 2021 mit dem Bau beginnen.

Jikeli kündigte derweil an, auch den Ausbau des Hafens kritisch begleiten zu wollen: „Mir erscheinen auch diese Ausbaupläne überdimensioniert für einen kleinen Ort wie Kamminke“, so der Kreistagsabgeordnete.

Von Alexander Loew