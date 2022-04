Neue Botschafterin im US-Generalkonsulat Hamburg: „Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen“

Hamburg/Rostock

Der Kampf für Freiheit und Demokratie ist für die neue US- Botschafterin in Deutschland Amy Gutmann eine ihrer zentralen Themenschwerpunkte. „Wir werden unsere Art zu leben gegen Aggressoren wie Putin verteidigen“, sagte Gutmann am Montag bei ihrem Antrittsbesuch im amerikanischen Generalkonsulat in Hamburg, das auch für Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist.

Erschüttert zeigte sie sich über die Morde an der Zivilbevölkerung in Vororten Kiews, die mutmaßlich von russischen Soldaten verübt wurden. Sie unterstreicht die Auffassung der US-Regierung, dass die Sanktionen gegen Russland verschärft werden müssten und weiterhin Waffen an die ukrainische Armee geliefert werden müssten. „Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen“, so Gutmann. Ein direktes Eingreifen der Nato schließt sie aus. „Die Allianz ist ein reines Verteidigungsbündnis für seine Mitglieder.“

Rostock für LNG-Terminal-Standort im Gespräch

Gefragt nach den Ursachen, warum in östlichen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern das Verständnis für Russlands Handeln größer sei als in anderen Teilen der Bundesrepublik, sagte sie, dass sie einen Stimmungswechsel registriere. „Durch diese grausamen Taten wenden sich immer mehr von den Menschen von Putin ab, die teilweise Verständnis für seine Politik hatten“, so die Botschafterin.

Amy Gutmann zeigt Verständnis für die zögerliche Haltung der Bundesregierung zu einem Öl- und Gasembargo. Deutschland sei bei den Energielieferungen weitaus abhängiger von Russland als die USA. Sie unterstützt den Bau von LNG-Terminals in Hamburg und Bremerhaven. Auch Rostock ist als Standort im Gespräch. „LNG kann der Teil einer Lösung der deutschen Energieprobleme sein“, betont Amy Gutmann.

Von Andreas Ebel