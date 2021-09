Tribsees

Die lärmgeplagten Langsdorfer können endlich wieder mit offenen Fenstern schlafen. Seit Mittwoch, 12 Uhr, rollt der A20-Verkehr in Richtung Lübeck am „Loch von Tribsees“ über den ersten Teil der Brücke. Und das deutlich leiser als bisher. Die heftigen Geräusche von der bisherigen Behelfsbrücke, auf der Lkw- und Autoräder über Bodenschwellen knallen, kommen jetzt nur von der anderen Seite, in Fahrtrichtung Stettin.

„Am schlimmsten sind leere Autotransporter, dann scheppert alles“, sagt Bürgermeister Hartmut Kolschewski (67). Vier Jahre ist es her, dass nicht weit von seiner Haustür entfernt die Autobahn auf einer Länge von fast 100 Metern absackte und förmlich vom Boden verschluckt wurde. Die spektakulären Bilder gingen damals um die Welt.

Um kurz nach 12 Uhr rollen die ersten Autos über das neue Brückenteilstück in Richtung Lübeck. Quelle: Frank Söllner

In Dubai klappte es

Das neue nördliche Brückenteil steht auf insgesamt 705 Betonpfählen, jeder anderthalb Meter dick und bis 23 Meter tief im torfigen Boden versenkt. Der feuchte Torf war der Grund dafür, dass die vorherige Pfahlgründung so fatal einstürzte. „In Dubai hat es mit der selben Technik funktioniert, da gibt es Sand statt Torf“, sagt Ronald Normann, Niederlassungsleiter Nordost bei der Autobahn GmbH.

Das Bundesverkehrsministerium prüft noch, ob Rechtsansprüche wegen Pfusch an dem 2005 gebauten Damm geltend gemacht werden können. Normann glaubt nicht so recht daran, wahrscheinlich sind alle Ansprüche verjährt. Das neue Bauwerk ist mit der bestehenden Trebeltalbrücke verbunden, beide zusammen bilden mit 1500 Meter Länge laut Autobahn GmbH die längste Brücke in MV.

Bis Mitte November gilt hier 2+1: Eine Spur nach Lübeck, zwei nach Stettin. Dann wird auf 2+2 umgeschwenkt, zwei Spuren je Richtung, alle auf der jetzt eingeweihten Nord-Teilbrücke. Voraussichtlich bis Ende 2023 soll das zweite, südliche Brückenteil fertig sein. Für Autofahrer sieht die A20 bei Tribsees dann wieder so aus wie vor jenem verhängnisvollen Oktober 2017. Geschätzte Kosten: 240 Millionen Euro.

Eckhardt Rehberg bekam ein Stück der alten Brösel-Pfeiler geschenkt. Quelle: Frank Söllner

Bröselpfeiler für Rehberg

Der Noch-Bundestagsabgeordnete Eckardt Rehberg (CDU) bekam zur Einweihung von Autobahn GmbH-Chef Stephan Krenz ein dekoratives Stück der alten Brösel-Pfeiler geschenkt, weil er sich im Haushaltsausschuss für die Finanzierung der Großbaustelle stark machte. Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) freute sich, dass die Baustelle drei Monate früher fertig wurde als geplant – und es in der bevorstehenden Herbstsaison weniger Stau geben wird.

In den Orten Breesen, Langsdorf und Böhlendorf, die alle zur Gemeinde Lindholz gehören, ist die Erleichterung groß, dass die Tage des Verkehrschaos nun gezählt sind. Am schlimmsten war es 2018, als sich der komplette A20-Verkehr fast ein Jahr lang durch die drei Orte quälte. Die insgesamt 660 Einwohner litten unter Lärm, Rasern, Autofahrern, die ihre Vorgärten als Toiletten missbrauchten, und rigiden Einbahn-Regelungen, die sie zu kilometerlangen Umwegen zwangen.

Froh, dass der Lärm weniger wird: Werkstatt-Inhaber Tomas Hoth aus Langsdorf. Quelle: Frank Söllner

Ende des Ausnahmezustands

Tomas Hoth gehört eine Kfz-Werkstatt mit Abschleppdienst in Langsdorf. Der 53-jährige hatte zumindest gelegentliche Vorteile durch das Verkehrschaos. Ab und zu blieben Urlauber mit dampfendem Kühler liegen und brauchten seine Hilfe. „Das war nicht mein Schaden“, sagt Hoth. Dass sich nun ein Ende des Ausnahmezustands abzeichnet, sei allerdings überfällig.

Seit einen Jahr wohnt er neben seiner Werkstatt und freut sich über weniger Lärm von der A20, vor allem in der Nacht. Demnächst will sich der Handwerker geschäftlich vergrößern und einen Caravan-Stellplatz mit Blick auf den See eröffnen. Vielleicht kommt dann ja auch die eine andere Urlauberfamilie zum Ausspannen vorbei, die Langsdorf bisher nur vom Durchreise-Stau kannte.

„Ist uns gar nicht aufgefallen“, sagt Dietmar Meyersiek aus dem nordrhein-westfälischen Meerbusch, der mit seiner Frau Jutta als einer der ersten über die neue Brücke fuhr und nachher Pause am Parkplatz Lindholz machte. An das Betonplattenweg-Fahrgefühl auf der Behelfsbrücke bei der Anreise zum Rügen-Urlaub kann sich das Rentner-Paar jedenfalls noch gut erinnern.

Das Studierenden-Paar Nike Hartmond (21) und Fabian Lübke (24) aus Wien und Hamburg bekam die Geschichte vom Tribsees-Loch sogar von Verwandten aus MV erzählt, bevor sie selbst über die neue Brücke fuhren – und ebenfalls nichts bemerkten. So langsam kehrt die Normalität zurück zur A20 nach Tribsees.

