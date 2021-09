Neue Corona-Ampel für MV: Werden jetzt alle Verschärfungen gelockert?

Rostock

Der Bund hat das Infektionsschutzgesetz geändert. Deshalb musste auch der Nordosten seine Corona-Ampel umprogrammieren. Die Änderungen der 15.Corona-Landesverordnung (LVO) treten schon ab Donnerstag in Kraft.

Die wichtigste Neuerung: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen hat als Leitkriterium ausgedient. Sie wird durch die Hospitalisierungsrate verdrängt. OZ sprach mit dem Schweriner Gesundheitsministerium über die Folgen für die Bürger im Alltag:

Bislang war die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen für Schutzmaßnahmen entscheidend. Nun wird sie – wie auch die Auslastung der Intensivbetten – als nicht mehr so wichtig angesehen?

Immer mehr Menschen in MV sind geimpft und damit vor schweren Verläufen der Krankheit im hohen Maße geschützt. Da erscheint es nicht mehr angemessen, die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin als maßgeblichen Indikator vorzusehen. Denn eine Überlastung des Gesundheitswesens ist erst bei wesentlich höheren Inzidenzen zu erwarten.

Warum hat man die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, nicht schon früher als Top-Kriterium gewählt?

Der Nordosten hat bereits frühzeitig ein „Ampel-System“ etabliert. Bislang wurde die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung bereits als Gewichtungskriterium mitberücksichtigt. Aufgrund der zunehmenden Durchimpfung dient sie nun als Leitkriterium, da sie ein Maß für die Rate an schweren Krankheitsverläufen ist.

Ab Donnerstag werden die Farben der Corona-Ampel – Grün, Gelb, Orange und Rot – später umschlagen, weil die Hospitalisierungsrate im Schnitt erst zehn bis 14 Tage später in die Höhe schnellt als die Inzidenz-Zahlen!

Da in die Bewertung des Infektionsgeschehens auch weiterhin die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektion einfließt (siehe Kasten), sind die Schutzmaßnahmen verhältnismäßig.

So funktioniert die neue Ampel Zur Einstufung eines Landkreisesoder einer kreisfreien Stadt dient zunächst das Leitkriterium 7-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen. Konkret ist dies die Anzahl der in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in ein Krankenhaus aufgenommenen Personen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die sich ergebende Grundstufe wird durch die Einstufungen der Nebenkriterien 7-Tage-Inzidenz Neuinfektionen sowie die Auslastung der Intensivstationen angepasst. Dazu werden die Nebenkriterien einzeln einer der vier Stufen – Grün, Gelb, Orange und Rot – zugeordnet. Diese vergleicht man anschließend mit der Grundstufe. Und die Grundstufe kann nur um eine Stufe herauf- oder herabgestuft werden.

Wann wechseln nun die Ampelstufen?

Dies ist in Anlage I der 15. Änderungsverordnung der Corona-Landesverordnung geregelt. (Diese ist auf den Seiten der Landesregierung noch nicht publiziert worden, die Redaktion).

Schutzmaßnahmen sollen ab einem Wert von acht (Gelb) ergriffen werden. Welche sind das?

Ab Stufe 2 (Gelb) gelten sämtliche Testpflichten nach der Corona-LVO. Dazu zählen zum Beispiel Antigen-Tests für Ungeimpfte in Innenbereichen. Für einen Besuch von Diskotheken und Tanzveranstaltungen ist ein sogenannter Nukleinsäurenachweis (PCR-Test) erforderlich.

Worauf müssen sich die Bürger bei den Stufen Orange und Rot einstellen?

In Stufe 3 (Orange) kommen alle Testerfordernisse der Verordnung zur Anwendung. Ab Stufe 4 (Rot) gelten zusätzlich alle laut Verordnung geregelten Pflichten zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Innenbereich ohne Ausnahmen und im Freien. Veranstaltungen mit mehr als 2500 Personen im Innen- und mehr als 5000 Personen im Außenbereich sind nur zulässig, wenn seitens des Veranstalters ausschließlich vollständig geimpfte und genesene Personen Zutritt gewährt werden soll.

Gelten ab Donnerstag in Rostock und Nordwestmecklenburg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz für längere Zeit über 50 angestiegen war, keine verschärften Schutzmaßnahmen mehr? Denn die Hospitalisierung ist laut Gesundheitsministerium noch in der Ampelstufe Grün. Wie im Rest des Landes entfällt also die Maskenpflicht an Schulen und die Testpflicht für Ungeimpfte, etwa bei Friseur-, Theater- und Restaurantbesuchen?

Nein! Bei der künftigen risikogewichteten Einstufung durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales gilt es für die Landkreise und kreisfreien Städte zu beachten, dass die bisherigen Einstufungen bei der Berechnung des In- oder Außerkrafttretens von Maßnahmen zu berücksichtigen sind. Im Klartext: Auch mit dem Inkrafttreten der 15. Änderungsverordnung der Corona-Landesverordnung beginnt keine neue Zählung der Stufen.

Das ist unverständlich. Wann ist denn eine Lockerung denkbar?

Konkret muss die Einstufung in Stufe 1 (Grün) fünf Tage hintereinander vorliegen, bevor Maßnahmen gelockert werden können. Die neue risikogewichtete Einstufung stellt keinen „Neustart“ für die Berechnung dar, wann ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eine Stufe wechselt.

Wird der auch in Deutschland von Experten befürchtete deutliche Anstieg der Inzidenz-Zahlen – aktuell ist dies unter anderem in Israel und in den USA zu erleben – ein zunehmendes Problem für Ungeimpfte auch in MV?

Von Expertenseite wird derzeit davon ausgegangen.

Von Volker Penne