Jetzt steht es fest: Die Landesregierung wird ab sofort schärfere Corona-Regeln je nach Höhe der regionalen Infektionszahlen durchsetzen. Anhand einer vierstufigen Ampel (grün, gelb, orange, rot) sind die Einschränkungen von Maskenpflicht im Unterricht an Schulen bis zum Verbot von Alkoholausschank in der Gastronomie teils einschneidend.

Caffier : Örtliche Gesundheitsämter sind weiter zuständig

1778 Corona-Fälle gibt es derzeit in MV (Stand Dienstag: plus 72, neuer Rekord), 19,9 auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Letztere Zahl ist maßgeblich dafür, wo und wie das Leben wegen der Pandemie eingeschränkt wird.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegt mit 38,2 bereits über dem 35er-Wert, Ludwigslust-Parchim (28,2) nicht weit entfernt. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) sagte am Dienstagabend: Er rechne damit, dass die Seenplatte bald über die 50 rutscht.

Mehr dazu: Corona in MV: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen

So soll die Corona-Ampel funktionieren:

Stufe grün (bis zehn Fälle): Das Leben geht wie bisher weiter – mit bestehenden Regeln zu Masken beim Einkaufen oder im Bus, maximal 1000 Teilnehmern bei Veranstaltungen (draußen).

Stufe gelb (11 bis 35 Fälle): Jetzt werden Behörden aktiv, überprüfen Regelungen, Gesundheitsämter von Kreisen und Städten legen bei Bedarf lokale Einschränkungen fest. Bei über 20 Fälle schaltet sich das Land mit Task-Force ein.

Stufe orange (36 bis 50 Fälle): Jetzt werden die Eingriffe drastischer.

Feiern in Gastronomie auf 25 Personen beschränkt, zu Hause auf 15.

auf 25 Personen beschränkt, zu Hause auf 15. Die Maskenpflicht gilt auch in Einkaufscentern, auf Wochen-, Trödel- oder Jahrmärkten. Gaststätten haben ab 1 Uhr Sperrstunde.

gilt auch in Einkaufscentern, auf Wochen-, Trödel- oder Jahrmärkten. Gaststätten haben ab 1 Uhr Sperrstunde. Veranstaltungen sind auf 200 Personen innen und 500 im Freien begrenzt – auch beim Sport. Ausnahmen mit Hygienekonzept möglich.

An Schulen rund um einen Corona-Ausbruch wird ab Klasse fünf Maskenpflicht auch im Unterricht geprüft. Zuständig seien die örtlichen Gesundheitsämter.

auch im Unterricht geprüft. Zuständig seien die örtlichen Gesundheitsämter. In Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeheimen greifen Beschränkungen beim Besuch. Mehr Tests von Personal und Patienten seien wünschenswert.

Stufe rot (über 50 Fälle):

Feiern in der Gastronomie sind auf zehn Personen beschränkt, gleiches zu Hause – hier allerdings nur noch aus zwei Haushalten.

sind auf zehn Personen beschränkt, gleiches zu Hause – hier allerdings nur noch aus zwei Haushalten. Die Maskenpflicht gilt auch auf belebten Plätzen.

gilt auch auf belebten Plätzen. Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen, nach zehn Tagen sogar nur noch fünf Personen.

In Gaststätten ist ab 23 Uhr Sperrstunde, ab da gilt generell ein Verbot zum Alkoholausschank. „Dazu zählen auch Tankstellen“, erklärt Innenminister Caffier .

. Veranstaltungen sind auf 100 Personen innen und auf 300 im Freien begrenzt.

Weihnachts- oder Herbstmärkte dürfen nicht stattfinden.

An Schulen wird ab Klasse fünf Maskenpflicht auch im Unterricht im gesamten Kreis/Stadt geprüft.

auch im Unterricht im gesamten Kreis/Stadt geprüft. In Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeheimen herrscht verstärktes Betretungsverbot.

Apell: Verzichten Sie auf Reisen und Feiern

„Wir müssen weiterhin zusammenstehen“, appelliert Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) an die Menschen in MV. Auf Reisen ins Ausland und Familienfeiern sollte wenn möglich verzichtet werden. „Infektionsketten müssen weiterhin schnellstens entdeckt und unterbrochen werden, so Caffier. „Dem ist alles unterzuordnen.“

So läuft es mit den Weihnachtsmärkten

Weitere Regelungen sollen noch in einer aktualisierten Corona-Verordnung konkretisiert werden. So sind Weihnachtsmärkte bis zur Ampel-Stufe orange möglich. Schaltet die Ampel auf Rot, dann werde das Land aus dem Corona-Fonds bis zu 95 Prozent der Kosten für die Märkte übernehmen, so Glawe. Er nannte hier die Standorte Rostock, Schwerin, Wismar und Stralsund.

Bundeswehr verstärkt im zivilen Kriseneinsatz

Alle Landkreise und kreisfreien Städte können bei der Bekämpfung der Corona-Krise verstärkt Einsatzkräfte der Bundeswehr als Hilfe anfordern. Dies gelte übrigens auch für die Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, sollte diese nach MV gelangen.

