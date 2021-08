Neue Corona-Ampel in MV – Keine Schließungen mehr vorgesehen

Schwerin

Die Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern wird vereinfacht. Statt der bislang gültigen sechs Stufen solle es künftig nur noch vier geben. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstagnachmittag in Schwerin mit. Sie betonte ausdrücklich, dass die neue Corona-Ampel keine Schließungen mehr vorsehe. „Wir wollen im Herbst und Winter mit impfen, testen und Maskenpflicht durch die Pandemie kommen“, so Schwesig.

Demnach beinhaltet die künftige Ampel, die schon ab Freitag gelten soll, die Farbabstufungen grün, gelb, orange und rot. Neben der Inzidenz fließt weiterhin auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen in die Risikobewertung ein.

„Bei grün ist alles im grünen Bereich“, sagte die Ministerpräsidentin. Bei gelb nach der neuen Einstufung – das betrifft aktuell Rostock und Schwerin – gelte im Innenbereich eine Testpflicht, beispielsweise beim Friseur oder im Restaurant. „Allerdings nur für Menschen, die nicht geimpft sind“, sagte Manuela Schwesig. Außerdem gelte an Schulen wieder eine Maskenpflicht. Das sei allerdings keine Vorstufe für Wechselunterricht oder gar Schulschließungen. Diese soll es nicht mehr geben.

In der Stufe orange werde es in der modifizierten Ampel stärkere Empfehlungen für den Privatbereich geben. Dabei setze man zudem auf Masken- und Testpflicht sowie stärkere Eigenverantwortung der Bürger in MV.

In der Stufe rot – der dann so genannten unsicheren Lage – werde es strengere Schutzmaßnahmen geben. Schwesig nannte beispielsweise die Maskenpflicht am Platz im Innenbereich. Zudem werde es in diesem Fall Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte oder auch für größere Veranstaltungen im Außenbereich geben. Diese müssten dann wieder mit weniger Besuchern stattfinden.

Schwesig appellierte erneut an die Bevölkerung, sich gegen Corona impfen zu lassen. Künftig werde die Sieben-Tage-Inzidenz der Geimpften (derzeit bei etwa 5) im Vergleich zu den Ungeimpften (derzeit bei etwa 60) auch täglich veröffentlicht.

Von OZ/msz