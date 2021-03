Neue Corona-Beschlüsse in MV: OZ-Leser haben klare Meinung dazu

Rostock

Bund und Länder haben am Mittwoch bei einem Videotreffen über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise beraten. Dafür wurde eine schrittweise Öffnung beschlossen, die unter anderem vorsieht, dass Geschäfte wie Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen, sofern die Inzidenz in der Region unter 100 Neuinfektionen ist. Zudem sollen mehr Kontakte erlaubt sein und es sollen kostenlose Schnelltests und Impfungen beim Hausarzt folgen.

In Regionen mit Corona-Inzidenz unter 50 gelten die Öffnungen auch für Museen, Galerien oder Zoos. Von Inzidenz 50 bis 100 ist „Terminshopping“ möglich. In späteren Öffnungsschritten ist Außengastronomie denkbar, auch offene Theater oder Kinos; für Hotels gibt es noch keinen Termin. Ab Freitagabend müssen MV-Gipfel und Regierungskabinett noch entscheiden.

Mehrheit der Leser ist unzufrieden mit den Beschlüssen

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob sie zufrieden sind mit den Beschlüssen des Gipfels. Es haben 660 Personen an der Umfrage abgestimmt. Die Mehrheit ist mit mehr als 86 Prozent nicht zufrieden mit den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch.

Lediglich zwölf Prozent der Teilnehmer befürwortet die getroffenen Maßnahmen. Knapp zwei Prozent der Menschen, die ihre Stimme abgegeben haben, sind sich noch nicht sicher, wie sie die geplanten Öffnungen beurteilen und stimmten für „Ich weiß nicht“.

Von OZ