Neue Corona-Landesverordnung in MV: Kritik an Prostitutions-Verbot

Schwerin/Rostock

Das ausdrückliche Verbot von Prostitution durch die geänderte Corona-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Kritik. „Für die Sexarbeiterinnen ist das ein Schlag ins Gesicht“, sagte Sandra Kamitz von der Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit, SeLA, am Montag. Vor allem für Frauen aus dem europäischen Ausland, die in der Corona-Krise nun nicht auf staatliche Grundsicherung zurückgreifen könnten, verschärfe sich damit die finanzielle Notlage weiter. „Sie sind gezwungen, sich irgendwie Geld zu beschaffen“, erklärte Kamitz. Hilfen aus einem Spendenfonds von jeweils 500 bis 1200 Euro hätten nur die größte Not lindern können.

Sexarbeiterinnen in finanzieller Notlage

Kamitz sieht in der seit Freitag gültigen neuen Regelung eine direkte Reaktion der Landesregierung auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Schwerin. Nach dessen Auffassung durften nach der alten Verordnung Prostituierte auch in Corona-Zeiten ihrer Tätigkeit nachgehen, wenn sie ihre Kunden zuhause aufsuchen oder in Hotels treffen.

Anzeige

Gesundheitsministerium nicht kompromissbereit

Mit dem Beschluss vom 26. Juni gaben die Richter dem Eilantrag einer Prostituierten statt, die die seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie ruhende „Erbringung entgeltlicher sexueller Dienstleistungen“ als Solo-Escort-Dame wieder aufnehmen wollte. Anstatt in einer „festen Prostitutionsstätte“, wie etwa einem Bordell, sollten die Leistungen „unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen“ in Hotels oder den Wohnungen der Kunden erbracht werden, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Das zuständige Gesundheitsministerium hatte allerdings Beschwerde gegen das Urteil eingelegt.

Weitere OZ+ Artikel

300 Prostituierte im Land

In der früheren Corona-Landesverordnung hieß es: „Diskotheken, Clubs, Messen, Ausstellungen, Indoor-Spielplätze und Indoor-Freizeitaktivitäten, Prostitutionsgewerbe, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie Spezialmärkte sind für den Publikumsverkehr geschlossen.“ In der neuen Verordnung wird nun klargestellt: „Prostitution ist untersagt. Das Prostitutionsgewerbe ist für den Publikumsverkehr geschlossen.“

Nach Angaben von Kamitz haben im Land etwa 300 Prostituierte ihre Tätigkeit angemeldet. Doch sei von einer weit höheren Zahl auszugehen.

Lesen Sie auch:

Von dpa